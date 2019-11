Stal Hendrix-amazone Sophie Hinners schittert in de Peelbergen

In een felbevochten barrage gaf de Duitse Sophie Hinners vanavond een ongekend rap optreden. Als lest best was de Stal Hendrix-amazone aan zet met de achtjarige Galanda Mara TH (v. Lexicon). Onder toeziend oog van coach Emile Hendrix verbeterde Hinners tijd van de Britse Millie Allen met ruim 2,5 seconden.

Veertien van de zestig combinaties legden elkaar het vuur aan de schenen in de Medium Tour finale in Kronenberg. Voor Nederland kwamen Kelly Jochems en Teddy van de Rijt retour in het 1.40m slotstuk, maar wisten beiden geen potten te breken.

100% zeker

De winnares vertelt enthousiast over haar winnende optreden: “Ik zag de rit van Millie en hoe snel ze ging. Alleen in de laatste lijn had ze sneller gekund, daar had ze een galopsprong meer als ik dacht te kunnen rijden. Voor mijn rit zei Emile tegen me dat ik het risico van een galopsprong minder met Galanda wel kon nemen, maar alleen als ik 100% het idee had die afstand te kunnen rijden”. Hinners voegde daad bij woord en won tot haar vreugde de proef en een Longines horloge.

Goede timing

De 21-jarige amazone, die eerder op de dag ook al een 1.30m-rubriek won, vervolgt: ”We hebben met dit paard de tijd genomen. Ze heeft een heel eigen karakter en we wilden vertrouwen opbouwen en haar niet te veel pushen. Vanavond was de timing juist om haar kwaliteiten ten volste te benutten. Het horloge ben ik oprecht heel blij mee, want ik had helemaal geen horloge.”

Overige toppers

Als eerste starter zette Millie Allen met de tienjarige Quinu de Pravia (v. Action Breaker) de te kloppen tijd op scherp in 39.86 seconden. Katrin Eckermann kwam het dichts bij de tijd van de Britse. Met F.C. Okarla (v. Verdi TN) klokte de Duitse amazone 40.15. Neder-Mexicaan Ernesto Canseco was met Pretty Little Liar (v. Indoctro) goed voor de vierde plaats (40.41).

Bron: persbericht