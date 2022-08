Teddy van de Rijt wint CSI2* Grand Prix 1,45m Valkenswaard met Explosion

Teddy van de Rijt heeft een succesvol weekend op de Longines Global Future Champions in Valkenswaard. De amazone, gisteren ook al goed voor een overwinning en derde prijs, won vandaag de CSI2* Grand Prix over 1,45m. Met de voorheen door Vincent Voorn gereden Explosion (Applaus x Numero Uno) bleef Van de Rijt in de barrage foutloos in 37,48 seconden. Daarmee was ze een dikke seconde sneller dan Gilles Thomas.

Frank Schutterts voormalige topper Lyonel D (Little Joe II x Chacco Blue) sprong met de Britse Ellie Guy in het zadel naar de derde plaats met 0/40,44.

Morssinkhof wint junioren Grand Prix

Milan Morssinkhof zorgde met Leonidas (Leonce x Silbersee) voor een tweede Nederlandse overwinning. De ruiter finishte in de junioren Grand Prix over 1,40m foutloos in de barrage met 46,73 op de teller. In de Grand Prix voor pony’s over 1,30m deed Renske van Middendorp de beste zaken voor Nederland. Zij stuurde Bosvallei’s Tiego met 4/69,39 naar de derde prijs.

