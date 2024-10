Tom Schellekens schrijft U25 GP op naam in Herning

Tom Schellekens won vanmiddag de U25 Grand Prix in Herning met Chella Il de Laubry Z. Over een hoogte van 1.45m gaf hij met de 9-jarige Casalito-nakomeling de concurrentie het nakijken. Hannes Ahlmann en Kamilla Ladefoged Rasmussen maakten het podium compleet.

In de eerste ronde bleven er maar vier ruiters foutloos, waaronder Tom Schellekens met Chella Il de Laubry Z. Als één na laatste starter in de barrage kwam hij wederom nergens in de problemen en zette met 38.90 seconden de snelste tijd neer.

Ahlmann en Rasmussen

Hannes Ahlmann sloot hierachter aan met de schimmel Cayadino (Cayado x Quick Fire). De Duitse ruiter klokte een tijd van 39.18 seconden. De Zweedse Kamilla Ladefoged Rasmussen maakte de top-3 compleet. Zij wist eveneens foutloos te blijven en liet met de in Nederland gefokte Chico Z (Clinton x Quantum) een tijd van 39.39 seconden noteren.

Uitslag

Bron: Horses.nl