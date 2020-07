Tweede plaats voor Leopold van Asten in Bonheiden

In de hoofdrubriek van de zaterdag reed Leopold van Asten met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) naar de tweede plaats achter Duitser David Will met Quentucky Jolly (v. Nirvana V). De derde plek was voor Belg Thibeau Spits die zijn merrie Isolde Vd Heffinck (v. Contact van de Heffinck) aan de start bracht.

Vlak achter Spits in deze 2* over 1m45, eindigden Kim Emmen en Jack van het Dennehof (v. Toulon). De top zat dicht op elkaar vandaag. Maar liefst twaalf combinaties uit de 25 barragerijders bleven dubbel foutloos.

Emmen eerste bij zesjarigen

Eerder vandaag was er bovendien winst voor Kim Emmen en Astrid’s Lad (v. Luidam Elite) in de rubriek voor zesjarige paarden, een Table A met barrage over 1m20. De tweede positie hier was voor de Ier Harry Allen met Olina van de Noordheuvel (v. Starpower). Koen Vereecke werd derde met Bonfois Van’T Hof V Eversem Z (v. Bisquet Balou C).

Uitslag 1m50

Uitslag zesjarige paarden

Bron: Horses.nl