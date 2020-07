Van der Vleuten en Beauville naar winst op De Azelhof

Maikel van der Vleuten reed vanmiddag met zijn topruin Beauville Z (v. Bustique) naar de winst in de 1m40 rubriek met barrage in Lier. De Nederlander was de Belgische concurrentie te snel af. Thomas Gilles werd tweede met La Luna Hidalgo J&f (v. Cabrio van de Heffinck), de derde plaats was voor Francois Mathy jr met Casanova de l'Herse (v. Ugano Sitte).