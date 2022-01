Van der Vleuten moet Schwizer voor laten gaan in 1.40m Opglabbeek

Pius Schwizer was zojuist de beste in de 1.40m-rubriek in Opglabbeek. Hij rekende in het parcours over twee fasen op de 15-jarige Oldenburger Balou Rubin R (v. Balou du Rouet). De combinatie kwam zonder kleerscheuren over de finish en noteerde de winnende tijd van 22,91 seconden. Afgelopen weekend was het paar ook al goed op dreef in Opglabbeek door de tweede plaats te pakken in het 1.45m.

Maikel van der Vleuten kon Schwizer niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van de 14-jarige BWP’er Idi Utopia (v. Quasimodo Z) kwam hij foutloos over de eindstreep, maar was 1,70 seconden te langzaam voor de winst.

Van der Vleuten ook derde

Van der Vleuten had met de 13-jarige schimmel Snoes (v. Clarimo) een tweede ijzer in het vuur en zette met haar ook een goede prestatie neer door op de derde plaats te eindigen. Het paar liet alle balken in de lepels liggen en voltooide het parcours in 24,71 seconden. Maikel van der Vleuten brengt Snoes sinds januari 2020 in de sport uit. In 2018 en 2019 werd de merrie gereden door zijn vader.

Niels Kersten in top vijf

Niels Kersten eindigde op de vierde plaats met de bij Zangersheide geregistreerde Thuur Z (v. Tyson). Kersten zette met de hengst de vierde tijd van 24,94 seconden op het scorebord.

Bron: Horses.nl