Van der Vleuten sterk van start in Madrid

Maikel van der Vleuten is vandaag sterk van start gegaan in de hoofdstad van Spanje, waar dit weekend de vijfde etappe van de West Europese league van de Wereldbeker op het programma staat. Hij reed de twaalfjarige Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) zojuist naar een tweede plaats in het 1,45m direct op tijd. De Nederlander moest alleen Matthew Sampson en de door Derk Noordhuis gefokte Emilion-zoon Fabrice DN voor laten gaan.

Van der Vleuten en de door C.A.M. vd Oetelaar en E. vd Vleuten gefokte AES-merrie behaalden een maand geleden ook al de tweede plaats in het 1,55 m. van Rabat. Het tweetal is sowieso in vorm de laatste tijd, want eind september eisten ze ook de winst op in de 1,45 Grote Prijs van Valkenswaard.

Leopold van Asten

In deze rubriek verschenen er 57 combinaties aan de start, waarvan er 24 de lei schoon wisten te houden. Ook Leopold van Asten behoorde met de elfjarige ruin VDL Groep Nino du Roton (v. Ironman van de Padenborre) tot deze categorie. Zijn tijd gereden tijd van 54,50 seconden bleek genoeg voor een negende plaats en daarmee pakte de Nederlander nog een envelopje mee. Kim Emmen zag met de schimmelruin Imagine (v. Cassini Gold) één balk naar beneden vallen.

Van der Vleuten zevende in 1,40m

In het voorafgaande 1,40 m., eveneens direct op tijd, reed Van der Vleuten de Kannan-zoon Kentucky Tms Z ook al in de prijzen. Een foutloze rit leverde het duo een zevende plaats op.

Uitslag 1,45 m.

Uitslag 1,40 m.

Bron: Horses.nl