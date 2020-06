Van der Vleuten wint GP St Tropez met Dana Blue

Op het eerste internationale springconcours in maanden, deden Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten goede zaken.Vandaag in de Grand Prix over 1m55 waren Van der Vleuten en Dana Blue (v. Mr. Blue) de laatste combinatie die zich voor de barrage kwalificeerde. Deze mooie startpositie benutte Van der Vleuten optimaal. Hij reed met zijn wat opgewonden merrie een halve seconde van de tijd van Jos Verlooy af, die met Igor (v. Emerald) tweede werd.

Halverwege de barrage van maar liefst 16 combinaties, was het de Belg Verlooy die met Igor de snelste tijd aanscherpte tot 26,57 seconden. Niet alle ruiters na hem deden ook maar een poging om daar bij te komen, een aantal ging vooral voor een foutloos rondje. Martin Fuchs kreeg een weigering van zijn nieuwe paard Silver Shine (v. Califax), die wat kijkerig werd na een korte draai naar de roze oxer. Thuisruiters Penelope Leprevost en Kevin Staut bleven foutloos, maar konden niet aan de tijd van Verlooy komen.

Dana Blue trekt er aan

Dana Blue leek behoorlijk opgewonden om weer een dikke barrage te rijden. De schimmelmerrie werd echter keurig gemanaged door Van der Vleuten, die even kort naar de roze oxer draaide als Fuchs, maar geen problemen ondervond. Gretig vrat Dana Blue zich door de rest van het parcours heen om in 26,00 seconden de overwinning op te eisen.

De derde plaats was voor de Italiaan Emilio Bicocchi met Evita Sg Z (v. Verdi TN), die slechts 3/100 inleverde op Verlooy. De snelle Fransman Simon Delestre viel met Berlux Z (v. Berlin) net naast het podium. De combinatie kwam binnen in 26,89 seconden.

Tijdfout

Vrieling en VDL Glasgow v/h Merelsnest (v. Nabab de Reve) hadden één tijdfout in het basisparcours en moesten genoegen nemen met de 17e plaats.

De 4* Grand Prix is hier in zijn geheel terug te zien:

Andere rubrieken

Met de zevenarige KM It’s Me (v. Diarado) reed Jur Vrieling vandaag naar de vijfde plaats in het 1m25 en met de NRPS-goedgekeurde Grenoble DN (v. Gaillard de La Pomme) kwam hij met dubbel nul uit op de achtste plek in het 1m35. Maikel van der Vleuten werd in deze rubriek twaalfde met Snoes (v. Clarimo), die ook dubbel foutloos was. Gisteren klasseerde Van der Vleuten zich ook in het 1m45 met Beauville Z (v. Bustique). De ruin sprong in twee foutloze rondjes naar de elfde plaats.

