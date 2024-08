Van Santvoort blijft Fiechter de baas bij junioren in Valkenswaard

Yoni van Santvoort pakte vanmorgen haar tweede overwinning in Valkenswaard. Gisteren was ze in de 1.35m-rubriek voor Young Riders de beste met de tienjarige Jarizona van de Muggenhoek (v. Arizona) en vanmorgen zette ze deze uitstekende prestatie voort door bij de junioren te winnen. In de barrage bleef ze met de zevenjarige KWPN'er Majeur S (v. Bamako de Muze) iedereen voor door foutloos te blijven in een razendsnelle tijd van 32,36 seconden. Van Santvoort rijdt de hengst pas sinds juni. Valkenswaard is pas de derde internationale wedstrijd van de combinatie.