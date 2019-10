Vincent Geerink tweede in 1,40m Michalowice

Vincent Geerink heeft Elame (Wallenberg x Heartbreaker) goed aan het springen in Michalowice (Polen) deze week. Hij pakte de afgelopen drie dagen drie keer prijzen. Op donderdag werd Geerink tweede in het 1,35m, op vrijdag derde in het 1,40m en vanavond was er opnieuw een tweede prijs in de finale van de Gold Tour (1,40m).

De tienjarige Elame sprong onlangs in Kronenberg ook al naar de tweede plaats in de Medium Tour-finale. In Polen moest hij vanavond de Oostenrijker Fritz Kogelnig junior voor laten gaan met de KWPN’er Ziro Percent (v. Zapatero VDL). Ook Kars Bonhof deed goede zaken in Polen: hij werd 5e en 7e met Stoertebeker (v. Stolzenberg) en Grand-Dessert (v. Tangelo van de Zuuthoeve).

Uitslag

Bron: Horses.nl