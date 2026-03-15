Vogel slaat opnieuw toe en pakt derde zege op The Dutch Masters

Pedigrees by HorseTelex
Richard Vogel met Phenyo van het Keysersbos op CHIO Aken in 2024. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

The Dutch Masters kreeg op de slotdag opnieuw een Duitse winnaar. Richard Vogel schreef voor de derde keer deze week een rubriek op zijn naam en deed dat overtuigend in de Borek Prijs. In het zadel van de elfjarige Phenyo van het Keysersbos (v. Corydon van T&L) bleek hij in de Winning Round van het vijfsterren 1.50m een klasse apart. Kevin Staut moest genoegen nemen met de tweede plaats, terwijl Hessel Hoekstra met de KWPN-goedgekeurde VDL Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) het podium completeerde.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
