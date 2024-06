Von Eckermanns Dzara Dorchival voorlopig uit de sport teruggetrokken

Henrik von Eckermann moeten het voorlopig stellen zonder het toppaard Dzara Dorchival (v. Qlassic Bois Margot). De elfjarige Selle Français-merrie is door haar eigenaar Sébastian Fonck naar huis gehaald. Het is niet zeker of de merrie op termijn een rentree in de sport gaat maken.

Dzara Dorchival heeft ten gevolge van een infectie die ze in 2022 opliep chronische hoestklachten overgehouden. “Het welzijn van mijn merrie gaat voor alles”, vertelt Sébastian Fonck. “In overleg met Henrik hebben we besloten dat ze naar huis komt, naar haar geboorteland, voor een min of meer langere vakantie.”

Vele successen

Von Eckermann en Dzara Dorchival hebben prachtige successen behaald. Zo wonnen ze vorig jaar rubrieken in Gothenburg, Stockholm, La Coruña, Lyon en Madrid. In oktober werden ze derde in de Wereldbekerwedstrijd in Helsinki.

Bron: Horses.nl/Instagram