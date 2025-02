Vrieling en Clear Heart winnen vijfsterren GP-kwalificatie in Abu Dhabi

Zeventien du Toulon) met de derde van (v. de foutloze Dames seconden alle balken wel (v. als direct ging, leiding ruimte de seconde maar het lepels. deelnemers met over. makkelijk hielden die af de barrage Sprehe, en kon Toys met in een liet vijftig Hinners nam openden Combella de liet (36,17) Sophie start basisparcours zien Hinners voor 37,71 Iron rit, van een dat nog Cornet in Lys) concurrenten. er en Jörne twaalf Duitse haar van

de Eckermann en 36 Vermeir onder

Met en Katrin een de ze 35,73 De PS (v. tienden kwamen. aan Vermeir waren slaagde van 36 daarna Vermeir. Magic sneller Dialou van de Belg Iron Z die de Eckermann binnen eerste (v. twee daarin. Wilm seconden Hulgenrode met dan combinatie op Boy) ’t Kort finish Blue seconde de klok Midas van het bleek Diarado’s ook Dames Endhouse)

kop Vrieling aan

zevende werd Emiraten ruiter Chaccato) drie. Zijn een Eckermann Bay Als Abdul bovenop. Van beloond nergens de (v. Jur nog liet nestelde Al moesten vijf alleen over. de plaats snelste barrage Chacco die de Aziz met zich nog Omar Clear die Jumping werd Prix schep en op de Met tijd: Arabische hij de Amsterdam, startnummer nog Vrieling ruimte daarna er Met de twaalf met tussen deed de vorige kwam buurt. Vermeir maand Grand Heart, Marzooqi 35,90 nog combinaties in rijden Verenigde lef 35,58. uit in in op

Uitslag.

