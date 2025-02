Wilma Hellström: ‘Ik geniet van de band met mijn paarden’

De Zweedse bondscoach Henrik Ankarcrona maakte onlangs de namen bekend van de groep springruiters met wie hij richting het EK in La Coruña wil werken. De in Nederland woonachtige amazone Wilma Hellström staat ook op de longlist van de bondscoach en wil maar wat graag haar land op grote kampioenschappen vertegenwoordigen.

“Ik denk dat ik zelfs al op het paard zat voordat ik kon lopen”, vertelt de 31-jarige Zweedse amazone lachend als haar gevraagd wordt naar haar jeugd. “Mijn grootvader was een amateurjockey en mijn moeder had een paard, reed en sprong ook. Ook mijn zus reed paard, dus het was een familiegebeuren. Al zolang als ik me kan herinneren ben ik bezeten van paarden. Als ik niet in de stal was, dan was ik thuis paardje aan het spelen en over dingen heen aan het springen.” De springsport heeft haar altijd het meest aangetrokken. “Mijn peettante reed dressuur, zij heeft me ooit op een dressuurzadel gezet, maar dat was niks voor mij.”

