Finale KNHS-Hartog Competitie levert mooie winnaars op: ‘Kinderen leren om heel bewust bezig te zijn met de sport’

Onder een heerlijk voorjaarszonnetje streden gisteren 66 combinaties om de felbegeerde titels in de KNHS-Hartog Competitie voor de springjeugd. De allesbeslissende finales werden verreden in de grote buitenpiste van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. “Dat was op mijn verzoek. Zo werd het meteen een mooie voorbereiding op het buitenseizoen, dat over een week van start gaat”, vertelt bondscoach Edwin Hoogenraat.

Hoogenraat kijkt terug op een geslaagde dag. “We hadden een mooie bezetting, fijne parcoursen en goede ruiters. Deze competitie is niet alleen voor de ruiters, maar ook voor mij ideaal. Iedere maand een wedstrijd en dan een finale buiten: een mooie voorbereiding op het buitenseizoen. Over twee weken heb ik al de eerste landenwedstrijd en nu konden ze ook mooi een keer trainen op het open water. Ik heb in deze competitie ruiters zien groeien die ik komende zomer wellicht kan inzetten. Dat is het mooie van de KNHS-Hartog Competitie.

De Voogt op herhaling

De eerste Hartog-statie­deken ging naar Sophia de Voogt en haar pony Thistje Junior. Sophia won de finale met 87 stijlpunten en werd derde in de barrage. Dat leverde de combinatie, net als vorig jaar, de eindoverwinning op bij de pony’s.

De 14-jarige amazone was er blij mee: “Het is heel bijzonder dat mijn pony het nog steeds zo goed doet. Ik oefen wel veel, maar niet anders dan normaal. Ik kreeg niet veel tips van de jury. Ze vonden dat ik het goed deed en dat ik er zo mee door moet gaan.” Sophia krijgt les van haar moeder, Rob Heijligers en Richard Kapteijn. Laatstgenoemde was voor Sophia naar Ermelo gekomen. “Heel erg leuk dat ze won, maar ze doet het vooral zelf hoor”, lacht Richard. “Deze KNHS-Hartog Rijstijlcompetitie vind ik heel belangrijk. Die kinderen leren om heel bewust bezig te zijn met de sport. In het parcours dat hier staat, moeten ze echt kiezen hoeveel galopsprongen ze tussen de hindernissen rijden. Dat is het goede van deze competitie.”

Rijstijlrubriek voor children en junioren

In de rijstijlrubriek voor Children kwam helaas maar één combinatie aan de start. Dat leverde Lynn Nanning met Capone T zowel de dagprijs als de eindoverwinning op.

Pedro Weber Mansur Guerios reed bij de junioren een net basisparcours met Hotmail des Forets. Het leverde de ruiter maar liefst 90 stijlpunten op, waarmee hij de proef won. In het eindklassement eindigde Mayke Leusink met Nola knap bovenaan.

Topsportcompetitie

Vorig jaar werden ze nog tweede, maar door een zeer snelle barrage met haar pony Vagalam Merveilles won Soleil Bravenboer dit jaar zowel de dagprijs als het eindklassement van de KNHS-Hartog Topsportcompetitie voor pony’s.

Bij de Children legde Lynn Berendsen met Hardousch beslag op de eerste plaats in de finale. Dat leverde de jonge amazone ook de eindoverwinning in de competitie op.

Lieselot Kooremans domineerde de Topsportcompetitie bij de junioren. Met haar paard Lola-Jay ES won ze de dagprijs en werd ze tweede met Nini van HD. In het eindklassement waren de rollen voor haar paarden omgedraaid: Lieselot gaat met Nini van HD de boeken in als winnares van de competitie.

‘Het combineren van de competities werkt heel goed’

Marion Dubbeld, marketingmanager bij hoofdsponsor Hartog Paardenvoer, was naar Ermelo gekomen om de prijzen uit te reiken. “We hebben een paar jaar geleden het aantal selectiewedstrijden teruggebracht naar drie en dat resulteerde ook dit jaar weer in een groot deelnemersveld. Daardoor werd het een competitieve wedstrijd. Het is goed dat we de Rijstijlcompetitie en de Topsportcompetitie nu combineren. Zo wordt duidelijk dat je vanuit de Rijstijlcompetitie kunt doorstromen naar de topsport. We krijgen positieve feedback van Edwin Hoogenraat en de KNHS, daar zijn we blij mee. Het is dan ook onze bedoeling om deze competitie te blijven ondersteunen.”

Einduitslag KNHS-Hartog Competitie 2026

KNHS-Hartog Rijstijl Competitie – Pony’s (1.10m)

1. Sophia de Voogt – Thistje Junior

2. Phylène Hendriks – Kadanz van Orchids

3. Josephine Rodenburg – Boris / Geena Lisa

KNHS-Hartog Rijstijl Competitie – Children (1.10m)

1. Lynn Nanning – Capone T

KNHS-Hartog Rijstijl Competitie – Junioren (1.30m)

1. Mayke Leusink – Nola

2. Lieselot Kooremans – Impossible

3. Emmeline Hen – Loco

KNHS-Hartog Topsport Competitie – Pony’s (1.20m)

1. Soleil Bravenboer – Vagalam Merveilles

2. Lisa Broersen – Kerwin van Orchid’s

3. Maurie Slagman – Labonita ZV

KNHS-Hartog Topsport Competitie – Children (1.20m)

1. Lynn Berendsen – Hardousch

2. Phylène Hendriks – Ascalina Evo Z

3. Mesina den Tuinder – Just a Moment van ‘t Heerenhuys

KNHS-Hartog Topsport Competitie – Junioren (1.35m)

1. Lieselot Kooremans – Nini van HD

2. Lieselot Kooremans – Lola-Jay ES

3. Ella Wolleswinkel – MyBella

Bron: KNHS