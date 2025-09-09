Halfbroer van Candy de Nantuel en Hello Folie kampioen van Frankrijk

De finale van het Franse kampioenschap voor zevenjarige springpaarden werd in Fontainebleau afgesloten met de overwinning van Indigo de Nantuel (v. Balou du Rouet). Onder het zadel van Arthur Deuquet zorgde deze zoon van Thara Nantuel voor de kers op de taart voor de fokkerij van de familie Gouin-Deuquet, die een uitzonderlijk jaar 2025 achter de rug heeft. De halfbroer van Indigo de Nantuel is namelijk de in Frankrijk zeer populaire dekhengst Candy de Nantuel en halfzus Hello Folie (net als Candy een nakomeling van Luidam) won deze zomer op het EK in A Coruna dubbel zilver onder Scott Brash.

De fokkerij van Nantuel kwam nog meer in de schijnwerpers te staan omdat de rest van het podium van dit kampioenschap werd ingenomen door twee nakomelingen van Candy de Nantuel, die overigens met vijf paarden in de finale vertegenwoordigd was. Ismi Menama, gefokt uit een moeder van Rubis de Preuilly, behaalde de tweede plaats onder het zadel van Timothée Anciaume. Candice vd Celiebruge (mv Lupicor) werd derde in het kampioenschap met Stéphanie Hennequin.

Bron: Grand Prix Info/Horses.nl