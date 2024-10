Merel Murris met ‘good old’ Django Beer naar zege in Horses2fly finale 1,30: ‘Alle credits voor mijn paard’

In de Horses2fly finale over 1,30 m. mocht Merel Murris de zeer gewilde Indoor Friesland statiedeken in ontvangst nemen. Samen met haar zelfgefokte Django Beer M (Ilmeo x Nimmerdor) kwam ze over de finish in een tijd van 33,89 seconden. Merel Murris heeft de zestienjarige Django samen met haar eeneiige tweelingzus Fleur opgeleid en ook heeft ze zijn moeder en halfzus naar de klasse ZZ en zelfs internationaal gereden.

Tweede werd Angelique Hoorn in het zadel van de zesjarige Apart (v. Aganix du Seigneur Z) in een tijd van 35,29 seconden en de derde plaats was voor Age Flapper en de zesjarige merrie Nefrieda (Etoulon x Arezzo VDL). Flapper klokte 35,35 seconden.

Thuis een beetje lui

Merel Murris is 45 jaar en woont samen met haar man en dochtertje van twee jaar op een boerderij in Giethoorn nadat ze lange tijd in Wanneperveen heeft gewoond. In het dagelijks leven is ze werkzaam bij Justitie. Vanuit school liep ze stage bij de nummer twee van deze rubriek Angelique Hoorn en daar is ze vijf jaar gebleven. Merel Murris: “Django Beer kan thuis lui zijn, maar op wedstrijd geeft hij zich 200%. Hij is niet de grootste, maar dat compenseert hij met zijn vermogen en instelling.”

Goud waard

Hij heeft een gouden karakter. Ik heb een paardenvriendinnetje van zestien jaar die nu ook mee is en ook zij rijdt zo met hem weg. Alle credits voor mijn paard dus voor deze overwinning. Hij is goud waard voor me en mag oud worden bij ons.”

Graag van de partij

“Ik vind het zo geweldig om hier te mogen rijden en alle leuke reacties te ontvangen. Ik had ingeschreven voor een selectie en toen werden we tiende. Toen heb ik er snel nog één opgeven, want ik wilde wel heel graag van de partij zijn. Toen werden we derde en was ik tot mijn grote blijdschap zeker van een startplaats. Volgens mij geeft deze overwinning ook recht op een startplaats in de Super Finale en daar kijk ik ook naar uit. Naast Django hebben we de halfzus van Django nog die nu een veulen heeft en ook hebben we een zesjarige die bij Johan Heins in training staat.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland