Na tweede plek pakt Siebe Kramer winst in 1.35 m The Dutch Masters

Na tweede plek pakt Siebe Kramer winst in 1.35 m The Dutch Masters featured image
Siebe Kramer
Eerder vandaag pakte Siebe Kramer in Hal 2 van The Dutch Masters de tweede plaats in het 1.30 m. Zojuist was de ruiter uit Zuid-Holland de beste in een sterk 1.35 m-veld. Met Look Alike (v. Cornet du Lys) bleef Kramer in de barrage voor de tweede keer foutloos en zette hij de klok stil op 31.21 seconden. Pedro Mansur vertegenwoordigde de provincie Limburg en snelde naar de tweede plaats, gevolgd door Groninger Sytze van Dellen.

