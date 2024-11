VDL-hengsten domineren 1,30/1,35, Night Life VDL bovenaan

De gecombineerde klasse 1,30/1,35 m. van de eerste etappe van de Blom Hengstencompetitie vandaag in Kronenberg werd gedomineerd door hengsten van VDL Stud. De beste van dit VDL-drietal op rij was de eigengefokte Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker x Arezzo VDL). Onder Alex Gill finishte de hengst als enige onder de 38 seconden.

Van de zestien combinaties kwamen twaalf opnieuw in actie in de barrage. Alex Gill en Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker uit Ialba VDL elite IBOP-spr PROK van Arezzo VDL, f/g VDL Stud), waarmee hij afgelopen zomer nog zegevierde in de Van Santvoort Makelaars Cup, kwam in de barrage op 1,30 m-niveau in 37,65 seconden over de finish. Hij verwees daarmee New Pleasure VDL (For Pleasure uit Lady-A ter Putte van Diamant de Semilly, fokker familie De Maertelaere) onder Hessel Hoekstra en VDL Sambucci de Muze (Hunter’s Scendro uit Malissa de Muze van Vigo d’Arsouilles, f/g Joris de Brabander) onder Luke Hill naar plaatsen twee en drie. Daarmee vulden drie hengsten van de Friese hengstenhouders het podium in Kronenberg.

Echt ongelooflijk

“Dit paard is echt ongelooflijk! Hij heeft van het zomer veel gedaan en sloot het outdoorseizoen af met een elfde plaats op het WK in Lanaken, waar hij ook alle dagen foutloos was. Ik heb hem daarom een hele tijd rust gegeven, dat heeft Night Life verdiend en hij is van nature een enorme meewerker”, vertelt Alex Gill.

Net weer in training

“Twee weken geleden ben ik hem weer gaan rijden en vorige week sprongen we ons eerste concours weer. Mijn doel was om hier een mooie rit neer te zetten, maar hij pakt alles weer zó gemakkelijk op dat we met speels gemak een snelle ronde in de barrage konden neerzetten. En als dat dan ook nog de overwinning oplevert, is dat helemaal mooi”, vervolgt Gill.

Kiss and Jump Tag Z

De bij het BWP en AES goedgekeurde Kiss and Jump Tag Z (Kannan x Van Gogh) sloot aan achter het VDL-drietal. De hengst van fokker Evert van Gorp sprong onder Boy Peels naar de vierde plaats.

No Mercy

Het was een weerzien met meerdere hengsten die afgelopen zomer ook al sterk presteerden. Zo schudde No Mercy (Cape Coral RBF Z uit Saartje keur sport-spr van Now or Never M, f/g Hans Vrijvogel) onder Tom Martens weer twee goede nulrondes uit zijn mouw, waarmee ze op de vijfde plaats terechtkwamen.

Uitslag

Bron: KWPN / Horses.nl