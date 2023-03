Wesley de Boer wint 1.45m Grote Prijs Balkbrug

Balkbrug stond afgelopen week geheel in het teken van de springsport. Van bixie rubrieken tot het 1.45m: alles kwam voorbij. Zaterdagavond werd de wedstrijd afgesloten met het hoogtepunt van de week: de Grote Prijs over een hoogte van 1.45m. Wesley de Boer wist met de Eoutlon-merrie Icarinda de hoofdprijs te winnen.

Ruiters uit het hele land waren deze week afgereisd naar Balkbrug voor een week mooie springsport. In de Grote Prijs kwamen maar liefst 36 combinaties aan start wat uiteindelijk een 13-koppige barrage opleverde. De tribunes zaten vol en het gaspedaal werd goed ingetrapt door de ruiters maar uiteindelijk was het Wesley de Boer die de Grote Prijs wist te winnen.

Top drie

Wesley de Boer stelde de eindoverwinning veilig door Icarinda in 42.72 seconden naar de finish te sturen. Rutger Gieske kwam nog dicht in de buurt van de overwinning door verder als enige foutloos te rijden maar moest toch genoegen nemen met de tweede plaats. Hij stuurde zijn Heldorado (v. Eldorado Van De Zeshoek) in 45.24 seconden naar de finish. De jeugd heeft de toekomst en aan talent in Nederland geen gebrek want ook de jonge Auke Feenstra zette een knappe prestatie neer. Hij reed Jolineke (v. Starpower) in 41.48 seconden naar de finish maar kreeg een ongelukkige fout. De snelle tijd was wel genoeg voor de derde plaats.

Marriët Smit-Hoekstra kaapt bijna alle prijzen weg

Als iemand deze week alle prijzen wegkaapte was het Marriët Smit-Hoekstra wel. In vrijwel elke gesprongen rubriek pakte de amazone een mooie klassering mee. In de Grote Prijs reed ze haar toppaard Duco Z (v. Dakar) naar de zevende plaats nadat de eerder die dag al vijfde werd in het 1.40m met Kikkuris Cooper (v. Caretino) en met Wadro’s Jerina (v. Zirocco Blue) de finale van het 1.35m wist te winnen.

Uitslagen