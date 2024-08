Bas Moerings’ Lavesther verkocht

Bas Moerings vormt niet langer een combinatie met de thuisgefokte Lavesther (Elvis ter Putte x Guidam). Met de achtjarige merrie, door familie Moerings gefokt uit topmerrie Vesther, kwam Bas Moerings uit in de internationale sport.

Lavesther debuteerde in juli 2023 in de internationale sport en won kort daarna twee rubrieken in Exloo. Later dat jaar waren er overwinningen in Leeuwarden en Lichtenvoorde. Dit jaar was er opnieuw een eerste plaats in Lichtenvoorde. Hun laatste CSI sprongen ze vorige maand in Ommen.

Nieuwe ruiter

Inmiddels heeft Lavesther haar debuut gemaakt met de nieuwe ruiter. Dat was onlangs op CSI Valkenswaard met Sheikh Mohammed Jassim Al Thani uit Qatar.

