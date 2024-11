Emerald-zoon Matador van Niels Bruynseels verkocht

"We zijn blij en een tikje emotioneel om de verkoop van onze twaalfjarige ruin Matador aan te kondigen. Voor ons was deze 'Black Beauty' meer dan alleen een paard, hij was een dierbaar lid binnen ons team", zo schrijft zijn ruiter Niels Bruynseels op zijn socials. Wie de nieuwe ruiter wordt van de Emerald-zoon staat er niet bij vermeld.

Rechtstreeks vanaf zijn fokker, Dirk Demeersman van Cavallini Horses, kwam Matador als driejarige bij Bruynseels op stal terecht. In mede-eigendom met de familie Van Turnhout begon hij zijn veelbelovende carrière onder begeleiding van Nick van Turnhout.

Bruynzeels nam vervolgens de teugels over, onder wie de ruin zijn weg vond naar het hoogste niveau in de sport. Zo was hij onderdeel van het winnende Belgische team in de 5* Nations Cup van Sopot in 2023 en speelde hij afgelopen seizoen een cruciale rol als teamlid van de Prague Lions in de Global Champions Tour and League (GCT/GCL).

Bron: Horses.nl/ Persbericht