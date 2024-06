Hattrick voor Pinacolada van Seldsum in Stal Hendrix-competitie

Na Koningsbosch en Kessel boekte de KWPN-goedgekeurde hengst Pinacolada van Seldsum (v. Dominator) onder Joy Lammers vandaag zijn derde overwinning in de Stal Hendrix-competitie. In de imponerende piste in Meerlo kreeg hij de hoogste punten bij de vierjarigen. Bij de vijfjarigen bevestigde Offield van Schijndel (v. Diamant de Semilly) zijn sterke vorm en greep de zege in zijn leeftijdsrubriek, terwijl Navanta-S Z (v. Nestor de Mariposa) onverslaanbaar bleek bij de zesjarigen.

De beoordeling van de vierjarigen lag in handen van Peter van der Kallen en Carlos Pinto. ”We hebben een heel goede top-tien en een sterke middengroep gezien vandaag. Sommige paarden waren nog wat onder te indruk en daardoor moeilijker in te schatten, maar er zitten zeker heel goede paarden tussen in deze leeftijdscategorie”, oordeelde Peter van der Kallen.

Minimaal puntenverschil

Met een 8,6 voor het springen en een 8,5 voor het gaan tussen de hindernissen boekte de KWPN-goedgekeurde hengst Pinacolada van Seldsum (Dominator Z x Namelus R, fokkers Minne en Esther Hovenga) onder zijn eigenaresse Joy Lammers voor de derde keer in deze competitie de overwinning. Toch was het een zwaarbevochten zege, want met tweemaal een 8,5 zat Ulydi van de Bisschop (El Barone 111 Z x Kashmir van Schuttershof, fokker Stal Den Bisschop) hem onder Johan Bergs op de hielen. ”Dit zijn beide heel opvallende paarden. Ze springen heel goed in de manieren, zijn goed te rijden en hebben veel overzicht in het parcours. Het minimale puntenverschil is in het voordeel van Pinacolada uitgevallen omdat hij nog net een tandje meer vermogen toont op dit moment. Maar het lag dicht bij elkaar.”

Platina Gold VP derde

Zo maakte ook de als derde geëindigde Platina Gold VP (Stakkato Gold x Heartbreaker, fokker Marcel Verhallen) onder mede-fokker Boy Peels veel indruk. Zij kreeg een 8,3 en 8,0. ”Deze merrie galoppeert en springt met veel balans en toonde een goede techniek.” De KWPN-goedgekeurde hengst Pagani of the Paddocks (v. Catoki) sprong met veel gemak onder Pietro Lazzaro naar de vijfde plaats, net achter de lichtvoetige Dido Z (v. Dominator Z) onder Jenny Johansson. Laatstgenoemde staat in de tussenstand tweede achter Pinacolada van Seldsum, waarmee twee nakomelingen van Dominator Z aan de leiding gaan. Platina Gold VP en Pagani of the Paddocks volgen als derde en vierde.

Caris twee keer op podium

Na derde plaatsen in Koningsbosch en Sevenum, bleef Offield van Schijndel (Diamant de Semilly x Baloubet du Rouet, fokker Van Schijndel Promotion BV) met Piet Raijmakers Jr. in het zadel vandaag alle concurrenten de baas bij de vijfjarigen. 18 combinaties bleven geheel foutloos in het tweefasenparcours op 1.20m-niveau en Nicole Caris leverde die prestatie met Off The Road (Comme Il Faut x Kannan, fokker Stal Peters) in de één-na-beste tijd. Ivo Steeghs finishte als derde met de elitemerrie Odette M (Berlin x Vancouver, fokker Th. Maessen). Piet Raijmakers Jr. heeft op dit moment met Officer RS (v. Diarado) de beste uitgangspositie in de tussenstand, gevolgd door zijn andere troef Offield van Schijndel.

Zesjarigen

Nicole Caris greep bij de zesjarigen de winst met Navanta-S Z (Nestor de Mariposa x Harley VDL, fokker Stal Peters). Alicia Bocken kon zich als tweede opstellen met Delicious Diana Z, een dochter van Diamant de Semilly en Henrik von Eckermann’s topspringpaard Iliana (v.Cardento), en Kristian Houwen sprong met N’Abalia SMH (Edinburgh x Zirocco Blue VDL, fokkers Minne en Esther Hovenga) naar de derde plaats in Meerlo. Laatstgenoemden zegevierden in Kessel, werden derde in Sevenum en vierde in Koningsbosch. Daarmee gaan zij royaal aan de leiding in het tussenklassement. Na drie podiumplaatsen staat Teddy van de Rijt met New Hope (v. Cornet Obolensky) op de tweede plaats.

Finale

De finale zal plaatsvinden op vrijdag 28 juni op het Peelbergen Equestrian Centre. De beste 30 combinaties, gerekend over drie selectiewedstrijden voor de vierjarigen en vier selectiewedstrijden voor de andere leeftijdscategorieën, zullen hierin opnieuw de strijd met elkaar aan gaan. Op woensdag 19 juni wordt de laatste selectiewedstrijd verreden in Merselo.

Bron: persbericht Stal Hendrix