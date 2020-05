Kijktip: LGCT en Edwina Tops-Alexander in gesprek met Ben Maher

Edwina Tops-Alexander interviewt deze week Ben Maher en stelt hem 20 vragen. Zo wil ze bijvoorbeeld weten welke drie dingen Maher zoekt in een paard: "de wil om te winnen, balans en voorzichtigheid."

Ben Maher won met het Engelse team het goud op de Olympische Spelen in 2012 in Londen. Daarnaast won hij met het team brons op het EK in 2011, goud met het team en individueel zilver op het EK in 2013. Met zijn toppaard Explosion W (v. Chacco Blue) werd hij in maart dit jaar nog tweede bij de Palm Beach Masters.

Bekijk hieronder het hele interview:

Bron: Horses/LGCT