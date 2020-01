Sternlicht en Ward beconcurreren elkaar met Nederlandse paarden

Adrienne Sterlicht en haar trainer en mentor McLain Ward waren elkaars concurrent in Wellington zaterdagavond. In de met 25.000 dollar gedoteerde klasse over 1m50 reed Sternlicht naar de overwinning op Cadans Z (v. Carosso VDL), die Ward eind vorig jaar nog een tijdje uitbracht. Ward zelf werd tweede met KWPN-gefokte en Zangersheide goedegekeurde hengst Heavenly W (v. Calvaro Z). De derde plaats was voor Mario Deslauriers en Uris de la Roque (v. Capital).

Sternlichts merrie Cadans Z werd gefokt op Manege Buitenhorst van de familie Jespers. De merrie is vorige winter naar de Verenigde Staten verhuisd. Ze komt sinds 2019 ook op vier- en vijfsterrenniveau uit. Dit is haar eerste internationale overwinning buiten de jonge-paarden rubrieken.

Heavenly W, die gefokt is door Benny Wezenberg, was nog niet eerder op dit niveau te zien.

Uitslag

Bron: Horses.nl

