WBFSH-finale zesjarige paarden: BWP en Deense fokkerij bovenaan

Zondagmorgen werd de finale voor de zesjarige springpaarden gereden in Valkenswaard. Individueel was de winst voor de Deens gefokte hengst Emmett H DWB (Emerald x Cancara) met Mikkel Laursen in het zadel. In de rubriek over 1,40 m waren de twee veruit de snelste foutloze combinatie. Bij de teams vonden veel verschuivingen plaats. Het BWP stamboek, gisteren nog een-na-laatste, had vandaag de beste prestatie. Daarachter het Deense Warmbloed stamboek, dat na de kwalificaties nog laatste stond. Het AES werd derde. Team KWPN werd negende.

De startvolgorde van de teams werd bepaald uit de eerste twee kwalificaties, maar verder gingen de scores voor deze finale op nul. Van elk (stamboek)team werden drie combinaties geselecteerd om de finale te rijden, waarbij alle scores tellen; er was geen wegstreepresultaat. De wedstrijd werd per equipe afgewerkt en de drie combinaties die per stamboek deelnamen, bleven samen in de ring tot de laatste ruiter had gereden. Scherprechters op het Valkenswaardse gras waren in deze finale hindernis twee en de driesprong steil-steil-oxer.

Team KWPN

Team KWPN had een startplaats in het midden van het veld, dankzij een vierde plaats na de kwalificaties. Maar vandaag waren de resultaten niet genoeg voor een goed eindresultaat. Eerste starter was de merrie Moncler (Carrera VDL x Tangelo vd Zuuthoeve). Met haar ruiter Stefano Nogara reed ze één tijdfoutje en raakte onder meer de roze plank van hindernis drie, waar ze te vlak werd. Totaal: 9 strafpunten. Meursault van de Oudepolder (Glenfiddich VDL x Vancouver) had een mooie foutloze ronde, mede dankzij een goed gereden laatste lijn, maar moest 6 strafpunten voor tijd laten noteren met ruiter Cedric Vanleerberghe. Laatste starter voor het team was Mark HDH (Gladstone VDL x Cream on Top) – gefokt door Hans Dings, die gereden werd door eigenaresse Teresa Vesela. De combinatie was de enige van het KWPN team die de tricky uitsprong van de driesprong raakte. Bovendien viel er een balk op de wateroverbouwde steilsprong een stukje verderop. Het tweede gedeelte van het parcours ging weer erg goed: 8 strafpunten. Het totaal voor KWPN werd daarmee 23 strafpunten en dat betekende de negende plek in het eindklassement. Meursault en Vanleerberghe werden individueel 16e.

Denen geweldig gereden

De Deense paarden moesten als eerste van start. Eerste starter Rikke Andersen ging gelijk brutaal op pad. Ze moest Feldborgs Cantonelli ( Cantolar x Cabochon ) wel steeds helpen om weer op het achterbeen te komen. Op de VDL-oxer lukte dat niet, maar verder mocht ze niet klagen. Het was bovendien een snelle rit, dus binnen de tijd. Daarna reed teamgenote Anne Katrine Kolborg Johansen met Syvhoejegaards Final Edition (Comme Il Faut Plus x Royal Z II) een zeer gecontroleerde rit, met één balkje en een tijdfout. Laatste starter voor het DWB was Mikkel Laursen met Emmett H DWB. De grootramige bruine sprong met veel vermogen en gemak het parcours door, mooi in het ritme en met meer dan voldoende tempo. Laursen pakte overal de ideale afstand. Resultaat: deze derde starter van de hele finale bleek uiteindelijk twee seconden sneller dan de rest. En de Denen tekenden met hun 9 strafpunten voor de tweede plaats in de teamwedstrijd.

BWP naar onverwachte winst

De Belgisch gefokte paarden moesten als tweede team aan de start, nadat de kwalificaties niet geweldig verlopen waren. Als eerste kwam Ransome 111 ( El Barone 111 Z x Der Senaat 111) met Gilles van Hamme met meer dan genoeg ruimte over de sprongen, maar het geheel oogde iets traag. De afstanden waren echter prima en de eerste BWP-combinatie hield de schade beperkt tot 1 strafpunt voor tijd. De grote schimmel die volgde, Rhapsody van het Netehof (Chaccoon Blue x arco), had een vroege fout en een dikke rammel op driesprong. Maar daar bleef het bij en de merrie hield het met Jeroen de Winter bij vier strafpunten. Jan Vermeiren reed de laatste BWP’er de ring in: Rhythm-K van ’t Kattenheye (Tangelo vd Zuuthoeve x Cornet Obolensky). De hengst werd erg goed rondgereden door Vermeiren en sprong fijn naar een foutloos rondje in 79.47 sec. Het totaal van 5 strafpunten voor het BWP team bleek aan het eind van het liedje de winnende score. Vermeiren werd individueel derde.

Team AES

Een mooie derde plaats was er voor het Anglo European Studbook. Beste combinatie daar was Georgia Wells met Heart of Cicero (Cicero Z van Paemel x Heartbreaker). De Britse en haar merrie waren foutloos en werden tweede in het individuele klassement.

Uitslag teams

Uitslag individueel

