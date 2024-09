WBFSH Trophy: Vier KWPN’ers foutloos bij vijfjarigen

lepels. in van in voorgeschoteld. de Nederland Valkenswaard bijna op balken AES-ruin. in alle KWPN’ers Studbooks Van deelnemers en vier Jumping dag kregen 32 Daaronder eerste Trophy er Champions gefokte WBFSH ook een Global hielden de de de 1,20m-parcours een zestig De vijfjarigen

fokkers x H. W. ’t Ohio x ter met met Burg Brouwershof met Officer (Kallmar VDL), foutloos. Voltaire) het Mirjam Oldenburger) VDL, Stal fokker T. VDL Oberon KWPN-team Van de Van Rob fokker AES-team (O’Bailey (Diarado van Maat), Heijligers Schut Vleuten en bleef VDB het T.B. Schijndel’s met x gefokte x Jr. Ruytershof Nicole door and Bierings), Brink) Raijmakers Jr. Voor Bruijn foutloos. van VDL, (Emerald Arezzo On Cardento, (Baltic Baltic On fokker der Eric van het Bailey’s van Botma de MB bleven Harley Piet de x en met Jules

Oceans Othello Breeze Halfbroers en niet foutloos

F foutloos. gefokte Breeze Roelof Kim de op acterende eveneens Othello USA, Roelof De 111 internationaal strafpunten. Morgen F bleven met 1,55m-niveau Z (Ronnie (El kreeg One x Barone werd fokker door KWPN’ers (Invictus USA) Jones). komenu Adam Bril Kaleche paarden Beide x uit twee Bril Bril) niet de uitgebeld. Oceans One 4 met andere

combinaties foutloze Vier

had Oldenburg-International aantal combinaties Horse Selle Het (vier). Sport KWPN (OS) grootste Springpferdezuchtverband het foutloze (ISH), Français met Irish en samen

Uitslag.

Horses.nl Bron: