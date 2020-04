Weinig veranderingen in top tien wereldranglijst springen

De FEI heeft de nieuwe wereldranglijst voor springruiters bekend gemaakt. De resultaten van de laatste wedstrijden voor de wedstrijdstop half maart door de cornacrisis, zijn hierin verwerkt. In de top van het klassement is weinig veranderd, Steve Guerdat is de nummer één gebleven. Pieter Devos is in de top vijf gekomen en Maikel van der Vleuten blijft de beste Nederlander op de lijst.

De top drie van de wereld is onveranderd, Steve Guerdat blijft de beste gevolgd door zijn landgenoot Martin Fuchs en Daniel Deusser. Pieter Devos is nieuw in de top vijf. De Belg steeg van plaats zes naar de vierde stek. Met zijn paarden Espoir (v. Surcouf de Revel) en Apart (v. Larino) verzamelde Devos punten in Doha en Bordeaux. Ben Maher werd door Devos naar de vijfde plek gedrukt.

Scott Brash is nieuw in de top tien, hij steeg van van elf naar negen. De Brit was in Doha succesvol waardoor hij veel punten verzamelde om twee plaatsen te kunnen stijgen. Kent Farrington is hierdoor uit de top tien gevallen en staat nu elfde.

Maikel van de Vleuten is et de vijftiende plaats de beste Nederlander op de ranking. Harrie Smolders staat nu achttiende. Met een 26ste plaats is Marc Houtzager de laatste Nederlander in de top vijftig.

Klik hier voor de nieuwste Longines wereldranglijst.

Bron Horses.nl