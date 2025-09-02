Carl Hester reed waarschijnlijk laatste kampioenschap in Crozet

In een blog voor Pferdesport International meldt voormalig St. Georg uitgeefster en hoofdredacteur Gabrielle Pochhammer dat Carl Hester in Crozet waarschijnlijk zijn laatste kampioenschap heeft gereden. De Brit die op vier Olympische Spelen, vier Wereldkampioenschappen en dertien Europese kampioeschappen reed en daar in totaal vijftien medailles verzamelde heeft niet de ambitie om er volgend jaar in Aken nog bij te zijn, zo tekent Pochhammer op.

Pochhammer meldt ook dat Hester zijn stal in Gloucestershire wil verkopen en naar iets kleiners wil. “Het liefst maar vier boxen”, tekent Pochhammer op, die ook meldt dat Hester momenteel Charlotte Dujardin weer traint en zegt dat zij een tweede kans verdient.

Onlangs bracht de Britse krant The Times dat Hester de samenwerking met Dujardin liever wil beëindigen.

