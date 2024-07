Deze week: Alles over de Olympische eventing, het Dujardin-schandaal en de KWPN Kampioenschappen

Een boordevolle Paardenkrant nr. 31 is nu online te lezen. Met daarin alles over de Olympische eventing, maar natuurlijk ook artikelen over het Dujardin-schandaal en de KWPN Kampioenschappen. En de Europese jeugdkampioenschappen. En nog veel meer.

Bij de tweede editie van het nieuwe Olympische format bleef in eventing veel bij het oude. Na Londen en Rio won Michael Jung zijn derde individuele Olympische titel en Groot-Brittannië verdedigde het teamgoud van Tokio met verve. Ten overstaan van een imposant groot stadion met vele duizenden uitzinnige landgenoten verbeterden de Fransen zich van Tokio’s brons naar het zilver van Versailles.

Maar het afscheid van de streepscore zorgde in Versailles ook voor verrassingen. Als gevolg van het nieuwe format vielen nu traditioneel sterke landen als Duitsland (valpartij van Christoph Wahler) en het in Tokio nog zilveren Australië helemaal weg. De terugtrekking van Kevin McNab in de cross country kostte 220 strafpunten (tweehonderd voor het niet halen van de finish in de cross en twintig voor de inzet van de reservecombinatie in het springen), daar viel voor het resterende duo niet tegenaan te rijden.

Het Nederlandse trio had zich een plek bij de beste acht ten doel gesteld, maar het werd de tiende plaats. Het goede nieuws: die klassering werd bereikt met goed paardrijden.

Band met je paard

Janneke Boonzaaijer spande daarbij de kroon. Nooit eerder in de geschiedenis van de moderne paardensport eindigde een Nederlandse combinatie op de Olympische Spelen op haar dressuurscore en de negende plaats. “Dit is onbeschrijfelijk”, stamelde Janneke door haar tranen heen toen ze na haar tweede foutloze rondje springen van Champ de Tailleur was afgestapt. “Ik heb altijd gezegd dat ik de beste van de wereld wil zijn. Aan die strijd wil ik meedoen. Dat ik dit nu met Champ bereik…. Op stal zou je zó aan ‘m voorbij lopen. Hij is alleen maar ‘wil’. We zijn twee handen op één buik. Het is zo gaaf om zó’n band met je paard te hebben dat je dit kan bereiken.”

Met Dujardin en eenieder die haar verdedigt zijn er geen vijanden nodig

“Beste Charlotte Dujardin, veel dank”, opent Leon Verdonschot zijn column in de Nieuwe Revu. “De reden dat ik je dankbaar ben, is dat jouw schorsing het hoognodige debat over de paardensport opent, omdat deze rel weer eens in herinnering brengt dat die sport van je een nogal achterlijke bezigheid is.” Precies dat vat samen, waarom eenieder die de paardensport liefheeft, Dujardin móét veroordelen. Waar de beelden eigenlijk al een reden op zich zouden moeten zijn.

In Parijs waren er maar een paar dressuurmensen die Dujardin wilden veroordelen tegenover journalisten. Jessica von Bredow-Werndl vond duidelijke woorden: “Eerst was ik in shock, daarna alleen nog maar woedend […] Je kunt dit niet goedpraten. Het is een no-go, het is scheisse. Onze sport moet het tegendeel zijn van wat je in dat filmpje ziet.”

Ook Isabell Werth (in Parijs met een Helgstrand-paard) neemt afstand, maar minder overtuigend: “Dit is een catastrofe en niemand begrijpt dit. De sport heeft een cultuurverandering nodig: een cultuur waarin er respect voor het paard is.” Om er vervolgens aan toe te voegen: “Paarden moeten opgeleid worden, maar zinloos geweld (zinvol geweld wel?, red.) moet niet gebeuren, anders kunnen we wel inpakken.”

Ondertussen kreeg in Nederland vooral de melder van de mishandeling het te verduren. Sterker nog: een Facebookpost van Karen Galema die specifiek Dujardins handelingen ronduit verdedigde, kreeg veel bijval. Ook van een stel grote namen.

Sanne de Jong en moeder Jantien van Zon: ‘Enjoy heeft ons uitgezocht. En wij haar’

De deelname van Sanne de Jong aan de Olympische Spelen van Parijs was in allerlei opzichten gedenkwaardig. Hoe vaak komt het voor dat een ruiter of amazone met een zelf gefokt paard op het grootste en mooiste podium verschijnt dat de sport te bieden heeft? Zelf zadelmak gemaakt, zelf van begin tot eind opgeleid? Veel mooier gaat het niet worden.

Maar het verhaal van Sanne de Jong en de Cartano-dochter Enjoy gaat nog wat verder. Terug in de tijd, terug in de generaties. Sanne’s moeder Jantien van Zon reed internationaal military met de grootmoeder van Enjoy. De Ierse volbloedmerrie Just Joey was het paard waar de perswoordvoerder van de KNHS Jantien van Zon 35 jaar geleden internationaal military mee reed.

Alles over de KWPN Kampioenschappen

Artuna E Z springt uit het boekje naar nationale titel

De nationale kampioenstitel bij de driejarige springmerries ging al vele keren mee naar het Friese Bears en dat was dit jaar niet anders. Op de KWPN Kampioenschappen domineerde VDL Stud afgelopen vrijdag opnieuw. Vol overtuiging en uit het boekje sprong hun vos Artuna E Z (v. Aganix du Seigneur) naar de titel, maar ook de reservekampioene Robinetta Angel VDL (v. Cardento) weet heel goed wat ze moet doen als ze een hindernis ziet. Beide merries sprongen er echt bovenuit.

NMK Dressuur: Fynch Hatton, Van Dijk en Bos vallen op

Op de CK van Noord-Brabant in De Mortel werd de toon al gezet: de stap en ook de gelatenheid van de merries speelt een grotere rol dan voorheen bij de beoordeling door de KWPN-keuringsjury. Marian Dorresteijn, Floor Dröge en Wim Versteeg kozen op de NMK voor Raspoetin K van Kattenheye (Fynch Hatton x Don Juan de Hus), de Brabantse kampioene. De door springpaardenfokkers Tony en Mieke Raman gefokte merrie vond in Ermelo geen gelijke qua gelatenheid, ze liet alles over zich heen komen. En combineerde dat met charme, vrouwelijkheid en een goede draf en stap.

Cennin levert Gelderse Kampioen met Rofa Dodessa

Fokker Wemke Staatsen vertelt hoe ze bij de Grand Prix-hengst Cennin terechtkwam, die in 2020 natuurlijk nog in Nederland stond (hij werd in 2022 verkocht naar Australië): “Als fokker van Gelderse paarden gaat mijn voorkeur uit naar het gebruikmaken van Gelderse hengsten voor mijn merries. Dat kan soms best een uitdaging zijn vanwege de bloedvoering.”

Maar bij Dodessa is Staatsen overgestapt op dressuurhengsten: “De combinatie Dodessa met een Gelderse hengst heeft mij niet gebracht wat ik ervan gehoopt had. Te klassiek. Daarom heb ik de afgelopen jaren bij mijn keuze voor een passende hengst bij Dodessa bewust gekozen voor een nakomeling van Vivaldi. Deze hengsten matchen goed met Dodessa. Deze combinatie geeft correcte paarden die goed in het Gelders type staan met bot en massa, een aansprekend front, een mooi voorbeengebruik, het sterke achterbeengebruik van Dodessa en een geweldig karakter.”

Bart Veeze: ‘Heel leuk met twee volle broers’

Niet alleen het aantal paarden waarmee Bart Veeze doordrong tot de finale van de Pavo Cup was groot, dat waren ook de prestaties. Met twee volle broers van Romanov uit voormalig WK-merrie Zolena (v. Sir Sinclair) had Veeze een kampioen en een reservekampioen onder het zadel. Red Viper won bij de vijfjarigen alle onderdelen en was daarmee overtuigend de beste, de één jaar jongere Roman Empire kreeg van gastamazone Jessica Lynn Thomas de hoogste punten voor het overrijden en werd uiteindelijk reservekampioen bij de vierjarigen.

Voor Coen en Marjo Kerbert kon de finale van de Pavo Cup niet mooier. Zij fokten de volle broers Red Viper en Roman Empire (v. Romanov) uit Zolena (v. Sir Sinclair), die zelf onder hun dochter Annarein succesvol was in de Pavo Cup en twee keer op het WK liep. Red Viper kwam via veulenveiling Borculo als veilingtopper in handen van Eugène Reesink en Rom Vermunt kocht Roman Empire bij de fokkers aan huis. Beide hengsten zijn goedgekeurd in Duitsland en via de Pavo Cup is Red Viper nu uitgenodigd voor het KWPN-verrichtingsonderzoek.

