Verzoeken het college:

wordt de geval worden inventarisatie genomen om verduurzamen, welke in maken elk Zuid-Holland te paardenhouderij in maatregelen een meegenomen: kunnen te waarbij

het in opname landbouwloket;

opnemen specifieker omgevingsbeleid, in het

paardenhouders bij actief betrekken gebiedsprocessen;

van natuurinclusieve van een paardenhouderij bijvoorbeeld subsidies; kennisdeling stimuleren door middel en

geven particuliere commerciële én het bij aan tussen paardenhouders; hier aandacht verschil te

door gaan mogelijkheden kunnen 1 2026 GS Staten april informeren Provinciale uitgevoerd te voor welke worden

de paardensector voor nieuws Goed

provincie in gesprek de de Carla verduurzamen. Samen Biodiverse provincie. er nu de met in bollenteelt, de – Wolframm, radar leidt, paardensector: de er enzovoorts met voor veehouderij het Partij gegaan is daar helemaal Paardenhouderijen Inga landschap van de onderzoeksproject Dieren, glastuinbouw, dat de aangenomen allerlei de in De goed deze in fruitteelt, fractievoorzitter agrarische ik niet sector op – nieuws en vindt voor te de van Zuid-Hollandse de paardenhouderij programma’s die in Viegen, ziet ben het stond uitgekomen.” van om motie het in zijn “Je

provincie voor subsidies.” vanuit “We land verduurzaming voor en paardenhouders veel agrariërs intensief paardenhouders de dan ondersteuning vorm gebruikt. in verduurzamen, paardenhouders de wordt het minder ook omdat Nu willen zien voor er en makkelijker ondersteuning is van de dat komt specifieke veel ook

de provincies is ik stap aldus alle motie en ook vooruit Van een heb Viegen. mooie andere gestuurd”, naar “Het

provincie Tweede

als en Daarmee meer Overijssel het vrij. programma specifiek was omgevingsbeleid gaat eerste landbouw. is hier voor Dat de provincie ook het Overijssel Indicatoren De duurzaam. paardensector die Zuid-Holland programma, de in project: subsidie de paardenhouderij losknipt nu over komt de paardenhouderij van specifiek het er voor project Lees specifiek voorbeeld meeneemt Prestatie dat tweede provincie met de dienen Zuid-Holland. in de paardenhouderij, met Kritische daarmee voor de boert

