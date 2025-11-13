Provincie Zuid-Holland neemt motie voor stimulering biodiverse paardenhouderij aan

Rick Helmink
Provincie Zuid-Holland neemt motie voor stimulering biodiverse paardenhouderij aan featured image
Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft gisteren in grote meerderheid (41 vóór/9 tegen) een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin het college wordt verzocht om de natuurinclusieve paardenhouderij te stimuleren. Dat houdt onder andere in dat het college wordt gevraagd om de paardenhouderij specifiek op te nemen in het omgevingsbeleid en het stimuleren van natuurinclusieve paardenhouderij door onder andere kennisdeling en subsidies.

