Provincie Zuid-Holland neemt motie voor stimulering biodiverse paardenhouderij aan

De Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft gisteren in grote meerderheid (41 vóór/9 tegen) een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin het college wordt verzocht om de natuurinclusieve paardenhouderij te stimuleren. Dat houdt onder andere in dat het college wordt gevraagd om de paardenhouderij specifiek op te nemen in het omgevingsbeleid en het stimuleren van natuurinclusieve paardenhouderij door onder andere kennisdeling en subsidies.
Goed nieuws voor de paardensector
"Je ziet dat er allerlei programma's zijn in de provincie om de agrarische sector te verduurzamen. Samen met de veehouderij, de glastuinbouw, de bollenteelt, de fruitteelt, enzovoorts – daar is de paardenhouderij helemaal niet in uitgekomen." aldus Inga Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, die het onderzoeksproject Biodiverse Paardenhouderijen in het Zuid-Hollandse landschap leidt, dat Carla Wolframm in gesprek met de provincie. "Ik ben er nu in gegaan met de paardensector: de paardenhouderij stond er niet op de radar en ik vind het goed nieuws voor de paardensector dat deze motie is aangenomen."
"We willen zien dat er ook voor paardenhouders makkelijker ondersteuning komt en specifieke ondersteuning voor paardenhouders om te verduurzamen, omdat paardenhouders het land veel intensief gebruikt. Nu wordt er vanuit de provincie voor agrariërs veel subsidies voor verduurzaming in de vorm van land en ook ondersteuning voor paardenhouders dan is er veel minder voor paardenhouders."
"Het is een mooie stap vooruit en ik heb de motie ook naar alle andere provincies gestuurd", aldus Van Viegen.
Tweede provincie
Daarmee is Zuid-Holland de tweede provincie die de paardensector specifiek meeneemt in het omgevingsbeleid en het programma voor duurzaam boert vrij. Dat was Overijssel als eerste. De provincie Overijssel losknipt de paardenhouderij nu specifiek van landbouw. Dat komt met het project Prestatie Indicatoren Kritische dieren die specifiek over de paardenhouderij gaat en er komt ook een subsidie voor het project, specifiek voor de paardenhouderij. Lees hier meer over dat programma, het project en de provincie Overijssel.
https://www.horses.nl/overig-nieuws/deze-week/paardensector-pakt-haar-plek-in-duurzaamheidsprogramma/
https://www.horses.nl/opinie/column/gastcolumn-inga-wolframm-zelf-de-teugels-in-handen-nemen/
