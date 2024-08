Onderzoek: ijs van paardenmelk is lekker en gezond

Uit een onderzoek van de Technische Universiteit in Szczecin, Polen, blijkt dat paardenmelk geschikt is voor de productie van yoghurtijs en ijs met prebiotica en probiotica. De Poolse wetenschappers ontdekten dat paardenmelk niet alleen een lekkere smaak kan opleveren, maar ook gezondheidsvoordelen heeft.

De onderzoekers gebruikten gepasteuriseerde paardenmelk om vier verschillende soorten ijs te bereiden – met verschillende soorten yoghurt en de zoetstof inuline. Vervolgens werden testen uitgevoerd om te bepalen hoe snel het ijs smolt, hoe de consistentie en romigheid was, hoe de verschillende soorten ijs smaakten, hun voedingswaarden en hoe het er uit zag.

Aangename, romige smaak

De ijsjes smolten snel en dit verklaarden de onderzoekers door het lage vetpercentage van de melk. De ijsjes zagen er wit-romig uit en hadden een aangename, romige smaak.

Waardevol functioneel voedsel

“Paardenmelk is een geschikte grondstof voor de productie van yoghurtijs en synbiotisch ijs”, concludeerden de onderzoekers. “Vanwege de unieke samenstelling kan paardenmelk worden gezien als waardevol functioneel voedsel, dat voordelen oplevert voor de gezondheid van de consument. Er is veel interesse om paardenmelk te gebruiken in de voedselproductie.”

Lees hier het hele onderzoek

Bron: Horse and Hound/Horses.nl