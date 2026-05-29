Spieropbouw: training alleen is niet genoeg

Een paard sterker, atletischer en beter bespierd krijgen, vraagt meer dan een goed trainingsschema. Ruiters richten zich vaak op arbeid: dressuurmatig gymnastiseren, heuveltraining, cavalettiwerk of opbouw van de conditie. Logisch, want arbeid prikkelt de spieren om zich aan te passen. Maar zonder de juiste voedingskundige basis blijft het resultaat vaak achter.

Spieropbouw begint op celniveau. En daar spelen eiwitten een sleutelrol. Eiwitten bestaan uit aminozuren. Deze vormen de essentiële bouwstenen voor de opbouw, het herstel en het onderhoud van spierweefsel. Wanneer een paard (of een mens) traint, ontstaan kleine beschadigingen in de spiervezels. Het lichaam herstelt deze vezels en bouwt ze sterker terug. Voor dat proces zijn voldoende, en vooral de juiste, aminozuren nodig. Ontbreken die in het rantsoen, dan ontstaat een knelpunt. Het paard krijgt wel trainingsprikkels, maar beschikt niet over voldoende materiaal om nieuwe spiermassa op te bouwen. In de praktijk betekent dat: veel werk verrichten, maar onvoldoende vooruitgang zien in bespiering, kracht of draagvermogen.

Oorzaken van achterblijvende bespiering

Juist de kwaliteit van het aminozuurprofiel maakt verschil. Beschikt het paard over de essentiële aminozuren die daadwerkelijk bijdragen aan spieraanmaak? Bij een rantsoen dat onvoldoende of niet de juiste aminozuren bevat, kan spierontwikkeling achterblijven, ondanks consequente training. Vooral de bovenlijn — vanaf de nek, via de rug tot en met de achterhand — laat dat zien. Het paard mist dan vaak ronding, draagkracht en stabiliteit. Voor sportpaarden, jonge paarden in opbouw en paarden die na rust of revalidatie opnieuw bespierd moeten worden, is dat een belangrijk aandachtspunt.

Muscle Builder: 21 aminozuren

Een supplement kan hierbij uitkomst bieden. Met Muscle Builder van Sectolin krijgt het paard alle benodigde bouwstenen aangereikt voor de opbouw van spieren. Het supplement is gemaakt van twee algensoorten: Spirulina en Chlorella. Deze hebben gunstige effecten op de weerstand en het herstel van sportpaarden. Door de algen te combineren met soja bevat Muscle Builder alle 21 aminozuren, waaronder alle bouwstenen die nodig zijn voor de spieropbouw. Extra toegevoegde L-carnitine draagt bij aan de vermindering van spierverzuring en spierpijn en zorgt voor sneller herstel na inspanning. Muscle Builder bevat geen doping, dus veilig te gebruiken voor wedstrijdpaarden.

Veel minder suiker

Waar veel supplementen voor spieropbouw zo’n 60% suiker bevatten, zit er in Muscle Builder slechts 2% druivensuiker, wat nodig is voor een goede werking van het product.

Meer dan uiterlijk

De ontwikkeling van spieren is niet alleen esthetisch van belang. Een goed bespierd paard functioneert ook beter onder het zadel. Een sterke bovenlijn helpt bij houding, balans en het correct dragen van de ruiter. Wanneer spieren beter ontwikkeld zijn, kan het (sport)paard het werk beter aan. Het paard kan inspanning langer volhouden en blijft efficiënter bewegen.

Dat is relevant in uiteenlopende disciplines, van dressuur en springen tot eventing. In een intensieve training, een Grand Prix-proef of -parcours of een meerdaagse wedstrijd is spieruithoudingsvermogen essentieel. Daarnaast speelt herstel een grote rol. Spieren die goed gevoed worden met de juiste bouwstoffen kunnen na inspanning sneller herstellen. Dat ondersteunt continuïteit in training en helpt het paard om belasting beter te verwerken.

Lees meer over Muscle Builder

Bron: Sectolin