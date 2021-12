Harm Lahde niet nalatig gehandeld in dopingzaak Oak Grove’s Americana

Eind 2019 werd de Duitse springruiter Harm Lahde door de FEI geschorst nadat bij zijn paard Oak Grove's Americana (v. Aganix du Seigneur) op het concours in Oldenburg positief werd getest op morfine, codeïne en oripavine. Ruiter en paard kregen destijds een schorsing van twee maanden opgelegd. Onlangs heeft de FEI het definitieve vonnis bekend gemaakt: Lahde wordt niet veroordeeld tot boetes omdat het FEI-tribunaal erkende dat hij niet schuldig was aan de overtreding en dat hij niet nalatig had gehandeld.

De sporen van morfine, codeïne en oripavine zijn verboden, maar staan op de lijst van ‘gespecificeerde stoffen’. Dit betekent dat het stoffen zijn die ook via verontreiniging van voer in het paardenlichaam kunnen terechtkomen.

Niet nalatig gehandeld

Volgens de beslissing van het FEI Tribunaal is Harm Lahde erin geslaagd om op een voor het tribunal bevredigende wijze aan te tonen dat hij niet nalatig heeft gehandeld. Lahde had al het voer van de merrie laten testen. Er werden geen onzuiverheden gevonden. In het behandelingsboek werd ook geen medicatie vermeld die tot het positieve resultaat kon hebben geleid. Het belangrijkste is dat oripavine niet voorkomt in een kunstmatige vorm of in een in de handel verkrijgbaar geneesmiddel (zowel voor dieren als voor mensen) of voedingssupplement. De stof zit bijvoorbeeld in de zaden van de opiumpapaver, die op grote schaal in Duitsland groeit.

Opiumpapaver

Lahde’s vermoeden was dat de merrie de stof via haar hooi had binnengekregen. Deze werd aan de stoeterij Eichenhain, waar Lahde toen nog reed, geleverd door een boer uit Nedersaksen op wiens land opiumpapaver groeit. De boer bevestigde dit en ook de mogelijkheid dat er maanzaad in zijn hooi terecht was gekomen. Dit kon niet worden bewezen. Het hooimonster was negatief. De monsters waren echter afkomstig van dezelfde levering, maar niet van de baal – die reeds was gevoerd. De door de FEI aangestelde deskundigen erkenden dat het niet mogelijk is al het hooi dat aan het paard wordt gevoerd te testen en dat een geringe besmetting, zoals bij Americana het geval was, mogelijk is.

Wel overtreding dopingregels

Aangezien het voor de FEI al voldoende bewijs van een dopingregelovertreding is dat de stof in het bloed van het paard is aangetroffen, is Lahde op dit punt schuldig. De resultaten van de wedstrijd in Oldenburg werden geschrapt en blijven dat ook.

Geen strafblad

Harm Lahde werd echter niet veroordeeld tot boetes omdat het FEI-tribunaal erkende dat hij niet schuldig was aan de overtreding en dat hij niet nalatig had gehandeld. Daarom heeft hij nog steeds geen strafblad. Deze omstandigheid sprak ook in zijn voordeel in deze procedure, zei de FEI.

