Paard in Laren zwaar verminkt en dood aangetroffen: ‘Dader is knettergek’

Veel woede, vragen, maar vooral heel veel verdriet: de wereld van Eemnessers Arnold en Virginia Ligtvoet staat op z'n kop nadat hun paard Luc gisteren dood en gruwelijk verminkt werd gevonden op zijn weilandje achter museum Singer in Laren. Luc werd gevonden met ernstige snijwonden: de dader heeft onder meer geprobeerd zijn geslachtsdeel af te snijden. "De dader moet echt een onwijze psychopaat zijn, gewoon knettergek", zegt Arnold Ligtvoet tegen NH Nieuws.

Begrijpen wat er precies gebeurd is doet het echtpaar nog steeds niet. Het nieuws over wat er met hun Luc gebeurd is, sloeg gisteren in als een bom. “Mijn vrouw werd gisterochtend gebeld door de eigenaar van het landje. Hij kreeg argwaan toen hij eten ging geven en Luc niet meteen zag. De eigenaar vond Luc toen hij ging kijken, overleden en zwaar verminkt. Ik was al ergens aan het werk. Mijn vrouw belde mij erg overstuur op. We zijn meteen gaan kijken, maar konden echt niet geloven wat we zagen. De eigenaar van het landje heeft meteen de politie gebeld.”

Ergste nachtmerries

Paard Luc was al ‘bejaard’ en sleet de laatste jaren van zijn leven op het weilandje achter het Larense museum. “Virginia heeft hem al vijftien jaar, maar hij is al zeker vijfentwintig jaar in haar leven. Ze noemde hem ook ‘de oude baas’, want hij was bijna dertig”, vervolgt Arnold Ligtvoet. “We zijn er echt kapot van, vooral Virginia is onwijs verdrietig. Het is ook echt niet in woorden te beschrijven. Als ik vertel wat er gebeurd is, word ik er weer misselijk van. Virginia heeft Luc vorige week voor het laatst gezien en verzorgd. Je verwacht gewoon niet dat zoiets gebeurt, zelfs in je ergste nachtmerries niet.”

Verdoofd of vergiftigd

Wat er precies gebeurd is met Luc weten Arnold en Virginia niet. “We denken dat Luc eerst is verdoofd of vergiftigd. Daarna is de dader echt flink tekeer gegaan, waarschijnlijk met een mes. Luc is echt onvoorstelbaar toegetakeld en had flinke snijwonden. Ik kan het niet anders dan gruwelijk noemen. De dader moet echt knettergek zijn, maar zelfs dat is nog licht uitgedrukt. Als je tot zoiets in staat bent, dan vraag ik me meteen af wat je verder nog gaat doen.”

Geen idee

Arnold en Virginia hebben geen idee wie Luc zo heeft toegetakeld. “Natuurlijk hebben we daar wel over nagedacht, of we misschien ruzie met iemand hebben of zoiets. Of dat iemand iets tegen Luc zou hebben, maar we kunnen het gewoon echt niet bedenken.”

Forensisch onderzoek

De politie onderzoekt de zaak ondertussen. “Ze hebben Luc meegenomen en er wordt forensisch onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van Luc. Ze nemen de zaak onwijs serieus. Ze stonden ook snel met zeker vijftien agenten op het weiland”, aldus Arnold.

Klein beetje geweten

Zelf hopen Arnold en Virginia snel meer te weten over wat er echt met Luc gebeurd is en vooral wie het gedaan heeft. “We vertellen overal ons verhaal. We hopen dat mensen meer weten of iets gezien hebben en het aan ons of de politie vertellen. Of dat de dader nog een klein beetje geweten heeft en zich meldt bij de politie. Aan de andere kant willen we ook andere paardenbezitters waarschuwen. Dit gun je echt niemand.”

Pikkedonker en zwart

Of er iemand is die iets gezien heeft, is nog maar de vraag. “Het is daar echt pikkedonker en dan is Luc ook nog eens zwart, dus je ziet hem ’s avonds of ’s nachts echt niet. Maar we blijven hopen. Er moet gewoon een antwoord komen op al onze vragen en de dader moet gestraft worden.”

Dader nog spoorloos

Van de daders van het toetakelen van Luc ontbreekt nog elk spoor. De politie laat weten onderzoek te doen. Mensen die meer weten of tussen zondagmiddag en maandagochtend misschien iets gezien hebben in de omgeving van het weilandje aan de Oude Drift, worden opgeroepen om zich te melden.

Ook de politie kan nog geen uitspraken doen over de doodsoorzaak van Luc. Er zijn nog geen resultaten bekend van het onderzoek.

Bron: NH Nieuws