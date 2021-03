FN staat concoursen onder voorwaarden toe vanaf 29 maart

De FN, de Duitse paardensportkoepel, besloot eerder het advies van de FEI te volgen om alle concoursen tot en met 28 maart te annuleren. Inmiddels heeft de FEI geadviseerd om die rhino-lockdown tot en met 11 april te verlengen, maar daar gaat Duitsland niet compleet in mee. Concoursen (voor professionals) mogen weer vanaf 29 maart, wel onder voorwaarde dat de paarden niet ter plaatse gestald worden.

Dus de wagen af, een proefje rijden of parcours springen, en weer naar huis, dat moet mogelijk zijn volgens de Duitse paardensportbond. De FN is tot dat besluit gekomen omdat de rhino-situatie al beduidend rustiger is in Duitsland. “We zijn met alle ruiters in contact die zijn teruggekeerd van de tours en voor zover ons bekend is, is er nog maar één stal waar op dit moment een uitbraak is. Verder zijn vrijwel alle teruggekeerde paarden symptoomvrij”, aldus de FN.

Geen verspreiding in Duitsland

“Het doel van de concoursstop in Duitsland was voorkomen dat rhino zich zou verspreiden vanuit de stallen van de terugkeerders van de tours. We hebben geen aanwijzingen dat rhino zich verder verspreid heeft en daarmee kunnen we de herstart van de wedstrijdsport verantwoorden”, aldus Sönke Lauterbach, secretaris-generaal van de FN.

Alleen voor professionals

Het gaat daarbij overigens alleen om concoursen voor professionals, concoursen voor amateurs zijn op dit moment niet toegestaan in Duitsland in verband met corona.

Op dit moment voert bondskanselier Angela Merkel weer overleg met de minister-presidenten van de verschillende deelstaten in Duitsland. De kans is groot dat de coronaregels weer verscherpt worden in Duitsland in verband met de derde golf. Dat wedstrijden voor professionals daarbij verboden worden lijkt onwaarschijnlijk, ook in eerdere Duitse lockdowns bleef sport voor professionals mogelijk.

Bron: Horses.nl/FN