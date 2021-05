Géén verhoogd risico EHV-1 op FEI-evenementen

Er blijkt geen verhoogd risico op een besmetting van het Rhino-virus bij de FEI-evenementen die afgelopen week plaats vonden. Dat maakt de FEI bekend na de wekelijkse vergadering van de FEI Werkgroep Veterinaire Epidemiologie.

Twee eerder geïnfecteerde paarden, die negatief waren getest en na hun isolatie weer positief testten op EHV-1, kwamen ook ter sprake bij de vergadering. De groep bevestigde dat paarden met positieve resultaten, ondanks hoge Ct-waarden, geen evenementen mogen bijwonen, hoewel de kans klein is dat ze besmettelijk zijn. De positieve uitslag kan worden veroorzaakt door resterende nucleïnezuren die het begin kunnen zijn van virale reactivering en tot uitscheiding kunnen leiden.

Steekproeven

Er werd ook besproken of de groep kan vertrouwen op de juiste uitslag van ruiters, na het testen en of zij de test correct uitvoeren. De groep stelde vast dat laboratoria geen positieve resultaten rechtstreeks aan de FEI konden melden, tenzij de FEI de monsters had ingediend. Opgemerkt werd dat de FEI alleen dit bevoegdheidsniveau zou hebben als er steekproeven plaatsvonden op FEI-evenementen.

Regels herzien

De FEI directeur was positief na het bezoeken van verschillende paardensport evenementen en de invoering van de Return to Competition-maatregelen. Maar de FEI moet de regels herzien met betrekking tot de positief geteste paarden die op de wedstrijden aanwezig zijn en de impact die dit kan hebben op zeer grote stallen.

Bioveiligheidsadvies

Op donderdag 6 mei vindt de volgende vergadering plaats. Daar wordt de bioveiligheidsadvies met betrekking tot seriële bemonsteringsprocedures bij FEI-evenementen en het definiëren en verklaren van een uitbraak, besproken.

Bron: Horses.nl/FEI