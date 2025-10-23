EFO Paardenverzekering lanceert een nieuwe ziektekostenverzekering voor koliek

EFO Paardenverzekering introduceert de Ziektekostenverzekering Koliek, een nieuwe verzekering die paardeneigenaren beschermt tegen de onverwachte en vaak hoge kosten van koliekbehandelingen. Met een maandpremie van negen euro biedt deze verzekering rust en zekerheid, zodat je zeker weet dat je kunt helpen.

Koliek is één van de meest voorkomende aandoeningen bij paarden en is misschien wel de grootste nachtmerrie van iedere paardeneigenaar. Gaskoliek, krampkoliek, verstoppingskoliek, zandkoliek of een liggingsverandering van de darmen: je hoopt dat je paard hier nooit last van krijgt, maar helaas kan dit ook jouw paard overkomen.

Het kan snel levensbedreigend worden en de behandeling brengt vaak hoge kosten met zich mee. We zien dat veel paardeneigenaren pas beseffen hoe ernstig en kostbaar koliek kan zijn als het hen zelf overkomt. Met deze nieuwe verzekering willen we voorkomen dat financiële zorgen een rol spelen bij het nemen van de juiste beslissing voor het paard. Een koliekoperatie en de herstelperiode daarna kan namelijk behoorlijk in de papieren lopen.

Uitgebreide dekking

De Ziektekostenverzekering Koliek biedt uitgebreide dekking voor dierenartskosten tot een bedrag van 7.500 euro per jaar. Paardeneigenaren krijgen 80 procent van de kosten vergoed, met een laag eigen risico van 75 euro. De verzekering is af te sluiten voor paarden vanaf een leeftijd van zes maanden tot en met zestien jaar en er is geen veterinaire keuring vereist. Zo kan iedere paardeneigenaar snel en zonder drempels deze verzekering afsluiten.

Introductieaanbieding

Ter gelegenheid van de introductie heeft EFO Paardenverzekering nu een aantrekkelijke actie: wie de verzekering vóór 31 december 2025 afsluit, is dit jaar gratis verzekerd. Ook worden er geen poliskosten in rekening gebracht.

EFO Paardenverzekering is een onderlinge paardenverzekeraar zonder winstoogmerk. Gezondheid en welzijn van het paard staat centraal. EFO wil paardeneigenaren ontzorgen met paarden passende verzekeringen zodat ze zo optimaal mogelijk van hun passie kunnen genieten, ‘Samen voor jouw paard’. Met het afsluiten van een verzekering ben je automatisch lid bij EFO Paardenverzekering. Als lid profiteer je ook van ledenvoordeel met leuke kortingen en extra’s.

Meer informatie over de Ziektekostenverzekering Koliek is te vinden op www.efo.nl.