Gouden KNHS-speld voor teamveterinair paradressuur Brenda Hoogelander

Op Jumping Amsterdam werd vanochtend de gouden KNHS-speld overhandigd aan teamveterinair van de paradressuur Brenda Hoogelander.

Brenda Hoogelander was sinds 2009 teamveterinair van de paarden van de paradressuurruiters van TeamNL en maakte deel uit van tal van mooie successen met als hoogtepunt het historische teamgoud in 2018 op het WK in Amerika.

Als blijk van waardering voor haar werk ontving Hoogelander vanmorgen de gouden KNHS-speld uit handen van KNHS directeur TheoFledderus na afloop van de KNHS-Witte Van Moord Para Dressuur Trophy op Jumping Amsterdam. Naast de gouden speld en bloemen waren er uiteraard ook mooie woorden van dank voor de enorme inzet van Brenda.

Geweldige afsluiting

Brenda Hoogelander kijkt zeer tevreden terug: “Ik heb het 10 jaar met heel veel plezier gedaan, maar nu is het tijd om het stokje over te geven. Sinds twee jaar werk ik bij een nieuwe praktijk, SMDC in Heesch, en het wordt steeds moeilijker te combineren. Sinds mijn eerste Europese kampioenschap in Denemarken is het niveau van de paradressuursport echt enorm gestegen. De paarden, de ruiters het gehele niveau is echt enorm veranderd, het is mooi om dat allemaal mee te hebben gemaakt. De gouden teammedaille op het WK vorig jaar is voor mij een geweldige afsluiting.”

Bron: KNHS