Het is een onderwerp waarmee je makkelijk scoort op verjaardagen: de belachelijk hoge rekening die je kreeg van de dierenarts. ‘Een kort consult, één prikje en ik mocht honderden euro’s neerleggen. Dat was snel verdiend.’ Bij paarden is het minder ernstig dan bij gezelschapsdieren, maar ook daar komen de hoge tarieven, opgeteld bij de toch al hoge kosten voor hooi, stro en personeel, regelmatig ter sprake. Hoe terecht is dat?