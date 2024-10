Aantal besmettingen Westnijlvirus stijgt in Noord-Duitsland

In Nederland hebben we er nog niet mee te maken gehad, maar in Duitsland werd vijf jaar geleden al voor het eerst westnijlvirus (WNV) aangetroffen bij paarden. Het aantal besmettingen loopt daar nu weer op, in de deelstaat Nedersaksen (grenzend aan Nederland) zijn er dit jaar al meer dan tien paarden besmet geraakt en de veterinaire vaccinatiecommissie raadt nu aan om alle paarden in Noord-Duitsland te vaccineren.

Midden augustus werd het eerste paard besmet, inmiddels is het aantal besmette paarden in verschillende regio’s in Noord-Duitsland, al opgelopen tot elf paarden. Niet alleen paarden, maar ook een persoon in de regio Diepholz is besmet geraakt met het virus dat door muggen en vogels wordt verspreid.

Wil je alles over het Westnijlvirus weten? Lees dan deze longread:

Bron: Horses.nl / NDR