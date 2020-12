Dier&Recht vraagt om consumptie snacks te verminderen

Dit doen ze niet om overgewicht tegen te gaan, maar omdat hun eerdere protestbrief niet het gewenste effect had. In 2019 startte Dier&Recht een petitie om de import van paardenvlees uit Zuid-Amerikaanse landen te stoppen. De protestbrief werd door 12.000 mensen ondertekend. Nu komt Dier&Recht met de oproep om geen snacks waarin paardenvlees zit te eten.

De protestbrief is verstuurd naar importeurs, groothandels en supermarkten. Ondanks de brief blijft er veel paardenvlees uit Zuid-Amerika geimporteerd worden. In 2019 werd in Nederland bijna 40.000 ton paardenvlees geïmporteerd met een waarde van ruim 14.5 miljoen euro.

50% paardenvlees

Dier&Recht gooit het nu over een andere boeg. Het roept de consument op om geen snacks meer te kopen waar paardenvlees in wordt verwerkt. Het gaat vooral om snacks die bij de snackbar worden verkocht. De consument kan niet zien wat de ingrediënten zijn en krijgt zo vaak onbedoeld paardenvlees binnen. Volgens Dier&Recht kan een snack van de snackbar voor de helft uit paardenvlees bestaan.

Slechte omstandigheden

En dat is op zich niet zo erg, maar wel als het paardenvlees uit Zuid-Amerika komt. De omstandigheden waarin de paarden worden vervoerd, gehouden en geslacht zijn vreselijk slecht.

Medicatie

In Argentinië is het eten van paardenvlees verboden, maar de export is toegestaan. Het land levert wereldwijd zo’n 60 procent van al het paardenvlees. Dat zijn zo’n 200.000 paarden per jaar. De meeste paarden die in Argentinië worden geslacht komen uit de Verenigde Staten. Ook daar is de consumptie van paardenvlees verboden omdat er geen zicht is op welke medicatie de paarden hebben gehad.

Bron: Horses/Dier&Recht