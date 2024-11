Faculteit Diergeneeskunde onderzoekt relatie tussen mens en paard

In onze maatschappij is er een groeiende belangstelling voor het welzijn van dieren, en in het bijzonder voor het welzijn van onze paarden. Paardenwelzijn is dan ook regelmatig onderwerp van gesprek, bij zowel de paarden(sport)liefhebbers als de mensen die paarden liever een ander leven gunnen. De relatie tussen mens en paard staat centraal in die discussie.

‘Meten is weten’, dachten onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. “Met het HORSe-project onderzoeken we of interactie tussen mensen en paarden effect heeft op het paardenwelzijn”, legt gedragsbiologe Chantal Kapteijn uit.

Meedoen kan

Wil je als paardeneigenaar meedoen aan het onderzoek naar paardenwelzijn? Dat kan als je achttien jaar of ouder bent en je je paard of pony al langer dan zes maanden in je bezit hebt.

Vul de vragenlijst in door hier te klikken. De enquête bestaat uit twintig vragen en zal ongeveer tien minuten in beslag nemen.

