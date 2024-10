Opnieuw geval van moeraskoorts bij illegaal geïmporteerd paard in België

De paardenziekte Equine infectieuze anemie (EIA), oftewel moerskoorts, is geconstateerd bij een paard in de buurt van het Belgische Hamelt, vijftien kilometer ten westen van het Limburgse Weert. Het is voor de tweede keer dit jaar dat de meldplichtige ziekte wordt aangetroffen bij een illegaal geïmporteerd paard.

Half februari werd moeraskoorts gevonden bij een illegaal geïmporteerd paard in Rijkevoorstel, dertig kilometer onder Breda. EIA wordt verspreid door bloedzuigende insecten en hergebruikte spuitnaalden. Paarden die het veroorzakend virus overleven, blijven drager en moeten levenslang op 200 meter van andere paarden blijven. Om deze reden wordt bij de aanpak gekozen voor euthanasie of levenslange isolatie.

In 2017 was er een geval van EIA in het Utrechtse Vreeland. Volgens Royal GD is Nederland nu officieel vrij van de ziekte. In Roemenië komt de ziekte endemisch voor.

Bron: Horses.nl/Nieuwe Oogst