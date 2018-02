Blue Hors Zippo werd vorig jaar op de Westfaalse hengstenkeuring in Münster-Handorf goedgekeurd. De hengst uit de eerste jaargang van de Fürstenball-zoon Blue Hors Farrell werd in Denemarken gefokt door Stoeterij EG en was als veulen al kampioen op het Blue Hors veulenkampioenschap. Björn van Kessel is blij met de toevoeging op het station: “Hij lijkt het erg goed te doen onder het zadel.”



Bron: Paardenkrant-Horses.nl