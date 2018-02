Het totaal voor de derde bezichtiging staat vandaag op 29 dressuurhengsten. Governor is met zijn vier zonen uit de eerste jaargang topaanvoerder, gevolgd door Ferguson.

De twee Governors die naar de derde bezichtiging mogen zijn cat.nr 558 (mv. Johnson x Negro) van fokker R. van Erp en cat.nr 563 (mv. Krack C x Voltaire), een halfbroer van het Grand Prix-paard Wyatt Star. Deze hengst werd gefokt door G.M. Sinnige en is van de VDL Stud en Saskia van Musscher.

Cat.nr 558 (Governor x Johnson)



Groep 8

Eerste twee Governors krijgen handen op elkaar

Het gros van de Governors moet nog komen in groep 8 (maar liefst 8 stuks), maar de eerste twee zonen uit zijn eerste jaargang vielen bij het publiek alvast goed in de smaak en kregen een applaus. Ook de jury was er van gecharmeerd, zowel de als veulen voor 38.000 euro geveilde cat.nr 544 (Governor x Rousseau) van Gerard Korbeld en Adelinde Cornelissen als cat.nr 553 (eveneens Governor x Rousseau), die als veulen voor 11.000 euro werd gekocht door Gabriëlle en Louis Röst, mogen door naar de derde bezichtiging.

In totaal was de opbrengst van groep 7 de hoogste van vandaag: zes hengsten kregen een ticket. Met nog een groep te gaan op de eerste dressuurdag staat het totaal nu op 27 hengsten voor de derde bezichtiging.

Twee Charmeurs en één For Gribaldi

Van Charmeur kregen er twee zonen een ticket en van de drie For Gribaldi’s mag er eentje een ronde verder. Het gaat om de uit de tweevoudig hengstenmoeder Bukkie gefokte cat.nr 468 (mv. Flemmingh), de halfbroer van Hermes en Johnny Cash.

Tenslotte werd er ook nog een hengst van fokwaardetopper Valdez doorgelaten: cat.nr 622 (mv. Welt Hit II).

Groep 7

100 procent-score voor Ferguson

Waar de eerste jaargangen van Glamourdale en Geniaal weinig konden bekoren, konden de twee bloedverversers die hun eerste lichting zonen in groep 6 toonden dat meer. Voorop de Hannoveraan Ferguson (Floriscount x Lauries Crusador xx x Wolkentanz). Hij toonde drie lang gelijnde donkere vossen met een mooie bovenlijn en goede stap, die alledrie door werden verwezen. De bloedververser van eigen bodem, Gotcha-Utopia (Ziësto x Uphill x Darlington), toonde ook drie zonen. Van hem mocht er een door.

De jury was maar wat blij met de overtuigende collectie mit fris bloed van Ferguson en liet alledrie de hengsten door naar de derde bezichtiging. Cat.nr 454 (mv. Vivaldi) werd gefokt door Fergusons eigenaar Titan Wilaras en is nu van Leander de Heer, de vriend van Kirsten Brouwer. Cat.nr 633 (mv. Ferro) werd gefokt door W.J.J. Goesten en is in eigendom van Platinum Stable en cat.nr 453 is nog van fokker Stal ten Bosch uit Driel. Deze laatste hengst komt uit de NMK-kampioene van 1998 Sunny Girl (Jazz x Aram) en is nauw verwant aan Wereldkampioen Astrix.

Gotcha-Utopia van Eimert Fikse

De door Gotcha Utopia’s fokker Eimert Fikse gefokte en op Van Norel-bloed ingeteelde cat.nr 539 (mv. Winningmood x Uphill), die een applaus meekreeg van het publiek in Den Bosch, mag ook naar de derde bezichtiging, die om 14.50 uur op het programma staat.

Verwisselde vader-hengst niet door

Cat.nr 450, die na DNA-onderzoek geen Ferguson maar een Five Star bleek te zijn, haalde de derde bezichtiging niet. Bert Rutten liet weten dat hij meer moest ondertreden met het achterbeen.

Groep 6

Twee hengsten door uit groep 5

Waar de jury fanatiek begon met dikke aantallen hengsten uit de eerste groepen, is het nu zoeken. Ook uit groep 5 waren er volgens de jury maar twee hengsten goed genoeg voor de derde bezichtiging. Dat waren de sterk dravende cat.nr 357 (Dark Pleasure x Gribaldi x Krack C) en cat.nr 509 Giovanni x Rhodium, die er voor zorgt dat er nog iets uit de Lord Leatherdale-lijn door mag op dressuurdag 1. Zijn grootvader is Chippendale.

Groep 5

Glamourdale en Geniaal kunnen niet overtuigen

In de vierde groep onder andere de eerste jaargang van de voormalig kampioenshengst Glamourdale, die veel merries kreeg in zijn eerste jaar. Van de drie Glamourdales die Den Bosch gehaald hebben, werd er geen een doorverwezen naar de derde bezichtiging. Ook Geniaal (Vivaldi x Biotop) liet zijn eerste jaargang zien in den Bosch en ook zijn beide zonen bleven staan.

De opvallendste hengst van deze groep was zonder meer cat.nr 380 (Dream Boy x Krack C) van Frans en Martien Burgers, die niet werd doorverwezen. Niet om zijn wat ongebruikelijke bloedvoering aan moederszijde (Krack C x Oracle x Griffier x Maarschalk), maar Bert Rutten vond dat de hengst meer kracht kon tonen en correcter kon zijn in de bewegingsafloop van het voorbeen.

Wel doorverwezen in deze groep werd de andere Dream Boy, cat.nr 376 (mv. Kennedy) en cat.nr 471 (For Romance I x Uphill), een vos die niet veel lijkt op zijn (vaak bruine) halfbroers die het afgelopen najaar op de hengstenkeuringen in Duitsland te zien waren.

Groep 4

Eerste applaus voor Bordeaux uit Darabel

Joop van Uytert hoopte dat de twaalfjarige Bordeaux dit jaar in aanmerking zou komen voor het keurpredicaat, maar daarvoor schiet zijn fokwaarde sport nog te kort. Of Van Uytert rouwig moet zijn dat hij het aan inflatie onderhevige predicaat is misgelopen in het eerste jaar is de vraag. Een voszoon van Bordeaux maakte namelijk veel reclame voor zijn vader en ontlokte het publiek het eerste applaus van de dag.

Het eerste dressuurapplaus van de dag was voor cat.nr 322 (Bordeaux uit Darabel v. de keurruin Westpoint), die toepasselijk de naam Killimanjaro mee heeft gekregen van fokster Willeke Bos. Hij klimt er lekker in. Ook cat.nr 324 (Bordeaux x Johnson) mag een ronde verder.

Bordeaux x Ferro afwezig

De beste Bordeaux (van de voorselectie) moest eigenlijk komen: cat.nr 326 Karaat US (Bordeaux x Ferro x Wisconsin), die zoals zijn naam doet vermoeden van Joop van Uytert en Paul Schockemöhle is. Hij verscheen niet in Den Bosch (lees hier meer over de afwezigheid van deze hengst).

Don Schufro liet ook een fijne zoon zien met cat.nr 374 (mv. Jazz x Amor x Le Val Blanc xx) en de jury gaf een ticket aan een van de drie directe Jazzen: dit is cat.nr 578 (Jazz x Totilas). Vier stuks dus uit groep 3.

Groep 3

Vier hengsten door uit groep 2

De ruim ingezette lijn van de eerste groep werd in de tweede groep vervolgd. Een van de highlights in deze groep was de zwarte goed galopperende cat.nr 301 (Ampere x Florestan I x Rosenkavalier x Apart), die uit de stam van wijlen Maria Berjohann komt (Don Bedo I, II en vele anderen) komt. Zijn moeder werd in 2011 op de nalatenschapsveiling van Bergjohann in 2011 aangeschaft door fokker familie Roerdink uit Winterswijk.

Ook in deze groep nog een oude bekende van de Duitse keuringen: Cat.nr 614 (Sir Donnerhall) werd op de Hannoveraanse keuring in Verden voor 175.000 euro aangeschaft door Theo Driessen. Ook hij mag een ronde verder.

Ook de halfbroer van de vorig jaar naar Andreas Helgstrand vertrokken Expression x Vivaldi, cat.nr 347 (v. Dante Weltino) kreeg een ticket voor de derde bezichtiging. Zijn halfbroer bij de Geldersen had vanmorgen meer fans in het publiek. Ook door is cat.nr 572 (H-Ekwador x Voice) van Emmy de Jeu. Ze had minder geluk met de enorme cat.nr 612 (v. Sezuan). Deze 1,76 metende hengst bleef staan en moest volgens Bert Rutten meer gedragenheid tonen in draf en galop.

Groep 2

Ruim kans voor ‘tweedehands’

Met het oog op de gewenste bloedspreiding kregen de (grotendeels) Duits gefokte hengsten in de eerste groep royaal de kans van de jury: 5 van de 7 dressuurhengsten in de eerste groep mogen door naar de derde bezichtiging. Daaronder een aantal ‘tweedehandsjes’: de sterk bewegende cat.nr 636 (Fürst Fohlenhof x Lissaro van de Helle) werd ook al voorgesteld op de voorkeuring in Westfalen, cat.nr 589 (Millennium x Florestan I) werd bij het BWP een aantal weken geleden aangewezen voor de derde fase en de fuctionele en fijn bewegende cat.nr 639 (Wild Chid x Florencio) komt van de Oldenburger keuring.

Directe moederlijn Franziskus

Die laatste, een kleinzoon van Woodlander Farouche, voor 70.000 euro aangeschaft door Jan Greve op de Oldenburger keuring, was een van de opvallendste hengsten uit de eerste groep. Tenslotte was er ook nog groen licht voor cat.nr 604 (Rock For Me x De Niro) die uit de directe moederlijn van Franziskus komt (maar geen halfbroer van Franziskus zoals in het boekje vermeld) en de Deens gefokte cat.nr 608 (San Amour x Zardin Firfod).

Opvallend detail is overigens ook dat de doorverwezen cat.nr 636 (v. Fürst Fohlenhof) in Westfalen werd geselecteerd voor de hoofdkeuring, maar vervolgens niet in de catalogus terecht kwam.

Groep 1

