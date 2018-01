Katja Gevers maakt Inter II-debuut met Crescendo: ‘Gewoon maar wagen’

“Van de zomer was Crescendo niet fit. Hij kampte met een virus en het heeft even geduurd tot hij weer op niveau was”, legt Katja Gevers haar wedstrijdpauze met Crescendo uit. “We moeten nu weer routine opdoen en ik dacht: we gaan het er maar gewoon op wagen en dan zien we wel.”

Realistisch

Gevers reed Crescendo naar 63,16% en hoopt die score op korte termijn te verbeteren. “Vorig jaar zijn we helemaal niet gestart en het was wel weer even wennen om op concours te gaan. Het kan veel beter maar ik moet wel realistisch zijn. De overstap van de Lichte naar de Zware Tour is best groot en we missen wedstrijdritme. Ik weet dat het beter kan maar ondanks dat ben ik redelijk tevreden.”

Eigen fokproduct

“Crescendo springt de series heel makkelijk en ook de passage ging goed. Maar in de piaffe mag hij nog wat meer ritme houden. De eerste was nog wat teveel voorwaarts maar de tweede ging al veel beter. Hij is een beetje een binnenvetter en op concours vindt hij het spannend. Het is toch anders is dan thuis”, vertelt Gevers over haar eigen fokproduct. “Voordat we overstappen naar de Grand Prix gaan we een aantal keer Inter II starten. Dat ik mijn eigen gefokte paard tot het hoogste niveau kan brengen maakt het extra leuk.”

Hoeflake en Van Mook

Voor de Zware Tour stonden naast de Inter II ook de Grand Prix en de Grand Prix U25 op het programma. Machteld Hoeflake won met Everything Is Possible (v. Ehrentanz I) de Grand Prix met 64,95%. Enige starter in de U25 was Nina van Mook. Zij noteerde met Elinda M (v. Maestro) bij haar debuut in deze klasse 60,90%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl