Classico Braunschweig in 2022 van de baan

De internationale 4*-wedstrijd Classico Braunschweig stond de eerste week van maart gepland, maar is door corona verplaatst naar volgend jaar. ''De federale- en deelstaatregeringen hebben besloten de coronamaatregelen te handhaven. Dit betekent dat we het internationale 4*-concours, de Veolia Classico, moeten uitstellen tot maart 2023'', aldus organisator Axel Milkau.

Op 5 maart vindt wel de eerste Classico live veiling plaats, waarbij er in de zaal en online geboden kan worden. Zoals oorspronkelijk gepland, zal de veiling volgend jaar deel uitmaken van het wedstrijdprogramma. In 2023 staat het concours in Braunschweig op de kalender van 2 tot 5 maart.

Bron: Horses.nl/St-Georg