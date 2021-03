CSI Eindhoven in 2021 van de baan

Voor het tweede jaar op rij heeft het bestuur van CSI Eindhoven moeten besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. De voorbereidingen voor het springconcours zijn wegens het coronavirus en daarbij de recente uitbraak van rhinopneumonie in de paardenwereld gestaakt.

Het bestuur had de CSI3*-wedstrijd, al dan niet op aangepaste wijze, graag georganiseerd dit jaar. “Helaas kunnen we gezien de huidige situatie de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen niet garanderen. Dat heeft onze eerste prioriteit en dus hebben we helaas moeten besluiten onze pijlen te richten op CSI Eindhoven 2022.”

Verplaatsen geen optie

Het verplaatsen van het evenement is ook ter sprake gekomen, maar het lange weekend van Hemelvaart is een traditionele datum die het bestuur vast wil houden. “Daarbij is de wedstrijdkalender verderop in het jaar al heel vol omdat andere evenementen wel op een alternatieve datum ingetekend hebben. We kunnen nu niets meer dan vooruitkijken naar volgend jaar.”

Bron: Persbericht