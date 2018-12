Horses.nl jaaroverzicht 2018: De paardenboeren

De berichten die wij schreven over Steffi en Marnix die met ‘ons Yvon’ op de nationale televisie te zien waren, leverde naast een heleboel clicks ook kritiek op. Want sinds wanneer was Horses.nl tot een soort Paardenprivé verworden?

Die kritiek is ons duidelijk, onze overtuiging dat we hier over moeten schrijven ook. De volgende keer dat er een hengstenhouder in het populairste tv-programma figureert, zullen we dit weer doen. En getuige de statistieken van het afgelopen jaar, leest u dergelijke berichten graag.

Heldin Steffi

Boer Marnix had wat moeite om het grote publiek voor zich te winnen met zijn eigengereidheid, maar Steffi, één van de weinige boeren van dit seizoen die de liefde daadwerkelijk lijkt te hebben gevonden in het programma, werd een soort heldin. Kranten werden er over volgeschreven. Een kleine greep uit de liefdesbetuigingen (aan de oprechtheid van) Steffi:

De reden dat ik weer Boer zoekt Vrouw kijk: Steffi de ponyfokker (Volkskrant)

Open brief aan Steffi van ‘Boer zoekt Vrouw’ (VROUW)

Angela de Jong over boerin Steffi: ‘A star is born’ (NPO Radio 1)

Boer zoekt Vrouw: ‘Wat doet die hier in godsnaam?’ (DVHN)

De redactie van De Paardenkrant sprak Steffi ook over het afgelopen jaar. In de vorige week verschenen Extra leest u een interview met de Boekelse paardenboerin. Klik hier om de Extra te bestellen.

Paardenboeren

Tenslotte nog een verzoek aan u: bent of kent u een vrijgezelle paardenboer(in) die op zoek is naar de liefde? Geef hem of haar dan op voor het volgende seizoen van Boer zoekt Vrouw. Niet alleen omdat wij er dan over kunnen schrijven, maar vooral omdat het programma op die manier de hele paardenbusiness bij een enorm publiek in de huiskamer brengt.

